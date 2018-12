Les Premières Nations sur le territoire visé par le Traité no 2 et le Canada ont signé un protocole d'entente pour favoriser la réconciliation







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est déterminé à collaborer avec les peuples autochtones pour renouveler la relation de nation à nation en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Le gouvernement du Canada et les Premières Nations sur le territoire visé par le Traité no 2 ont atteint un jalon important vers le renouvellement de leurs relations en signant un protocole d'entente pour favoriser la réconciliation.

Le protocole d'entente aidera les parties à explorer ensemble de nouvelles façons de renforcer leurs relations découlant d'un traité et de faire progresser la réconciliation en fonction de priorités communautaires et d'objectifs communs.

Les discussions menées dans le cadre de ce protocole élaboré conjointement couvriront de nombreux sujets, notamment la mise en oeuvre du traité, l'autosuffisance économique, le rétablissement de l'autonomie gouvernementale et la reconstruction de la nation. L'objectif est de travailler ensemble dans un esprit de respect mutuel et de coopération afin de trouver des solutions communes et équilibrées dans l'intérêt des communautés et de tous les Canadiens et Canadiennes.

Les Premières Nations sur le territoire visé par le Traité no 2 qui se sont rassemblées pour tenir ces discussions avec le Canada sont : Première Nation de Dauphin River, Première Nation d'Ebb and Flow, Première Nation de Gambler, Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation ojibway de Keeseekoowenin, Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Première Nation de Pinaymootang, Première Nation de Skownan et réserve du Traité de Tootinaowaziibeeng.

Citations

« Aujourd'hui, après 147 ans, les Premières Nations sur le territoire visé par le Traité no 2 et le Canada sont de retour à la table pour discuter de nos enjeux très importants. L'objectif principal du Traité était « l'immigration et la colonisation », et le véritable travail commence maintenant pour traiter nos questions non réglées. Nous revendiquons nos droits et nous nous employons à rebâtir notre nation. Les peuples visés par le Traité no 2 établissent un gouvernement contemporain qui protégera les terres, l'eau et les ressources sur notre territoire. Grâce au protocole, nous ferons avancer le dossier non seulement en revendiquant notre droit à l'autodétermination, mais aussi en rebâtissant notre nation, tel qu'il était prévu il y a 147 ans."

Eugene Eastman, grand chef du territoire visé par le Traité no 2

et chef de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi

« Ce protocole d'entente est une étape importante pour renforcer notre relation découlant d'un traité et faire ensemble un pas en avant vers la réconciliation avec les Premières Nations. Grâce à ces discussions, nous pouvons aller de l'avant ensemble dans un esprit de renouveau et de partenariat pour pallier les lacunes socioéconomiques et appuyer la vision des Premières Nations à l'égard d'une plus grande autodétermination et d'un meilleur avenir pour leurs communautés. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Lien pertinent

Territoire visé par le Traité no 2 (en anglais seulement)

Liens connexes

Traité no 2 (en anglais seulement)

Explorer de nouvelles façons de travailler ensemble

Autonomie gouvernementale

Restez branché

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez : www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 14:00 et diffusé par :