La Banque Nationale verse 1,5 millions de dollars pour l'incubateur La Centrale de l'Université Laval







QUÉBEC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale est fière de contribuer au développement de La Centrale - espace entrepreneurial de l'Université Laval, réelle plaque tournante pour l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial au sein de l'établissement. Un don de 1,5 millions de dollars permettra de bonifier l'offre entrepreneuriale de l'Université et d'en faire un réel espace d'incubation pour les entrepreneurs et leurs projets en cours de démarrage sur le campus.

La Centrale est un lieu à la fois physique et virtuel permettant à la communauté étudiante de s'initier à l'entrepreneuriat et d'avoir un accès privilégié aux ressources et aux outils appropriés. Un portail Web a aussi été créé afin de regrouper en un seul endroit l'information sur les mesures de soutien, d'accompagnement, de valorisation, de formation et de recherche en entrepreneuriat. Du personnel qualifié sera également disponible dans La Centrale afin d'accompagner les étudiantes et étudiants entrepreneurs dans leur projet tant à l'étape d'idéation qu'à celles des phases subséquentes de développement.

Véritable espace de rencontres et de créativité, La Centrale offrira aux étudiants divers services, dont 32 espaces d'hébergement dédiés : une zone d'incubation et d'accélération, une salle de captation vidéo, une zone d'idéation, une salle de formation ainsi que deux salles de réunion.

« Nous sommes ravis de contribuer à l'essor de La Centrale - espace entrepreneurial de l'Université Laval. Nous avons toujours eu le succès de la relève entrepreneuriale à coeur et c'est par l'accès facile à de telles ressources que nous pourrons rendre le rêve des étudiants entrepreneurs à portée de main », a mentionné Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances à la Banque Nationale.

« La Centrale représente tout ce qui nous tient à coeur en entrepreneuriat responsable à l'Université Laval et le décline sous la forme d'une expérience inédite pour les futurs leaders en entrepreneuriat. Grâce au soutien de la Banque Nationale, notre communauté entrepreneuriale peut bénéficier de nombreux outils, notamment du mentorat, de l'expertise et de sources d'inspiration, dans un environnement propice à la création et à la hauteur de leur potentiel », a déclaré la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 262 milliards de dollars au 31 octobre 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 13:30 et diffusé par :