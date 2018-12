La Nation crie de Fisher River et le Canada signent un protocole d'entente pour favoriser la réconciliation







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Pour parvenir à la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada, il est essentiel de travailler en collaboration en vue de renouveler la relation de nation à nation, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Le gouvernement du Canada et la Nation crie de Fisher River ont signé un protocole d'entente afin de favoriser la réconciliation. Il s'agit d'une étape clé pour progresser ensemble sur la voie du renouveau et de la réconciliation en tenant compte des objectifs et des priorités de la communauté.

En vertu de ce protocole d'entente élaboré conjointement, les parties travailleront ensemble pour faire progresser la vision de l'autodétermination de la Première Nation au profit de sa communauté. Le protocole d'entente énonce les prochaines étapes du processus et les sujets de discussion entre les parties, en mettant l'accent sur l'autonomie gouvernementale et le renforcement de la relation découlant des traités.

Citations

« Notre Première Nation, particulièrement nos aînés qui nous ont guidés dans ce processus de réconciliation et d'autodétermination, estime que la signature de ce protocole d'entente est un moyen de renforcer notre gouvernement selon les principes directeurs du traité, dans l'esprit et le but envisagés par nos ancêtres. Cette signature témoigne de la volonté du gouvernement fédéral à reconnaître notre engagement à mettre en oeuvre les principes d'autonomie gouvernementale en matière de finances et de compétence. Nous sommes déterminés à mettre en oeuvre ce protocole d'entente en partenariat avec le Canada. Nous espérons qu'il nous aidera à établir une relation significative avec la province et les autres ordres de gouvernement, parce qu'une telle relation inclusive est essentielle pour régler les problèmes de longue date dans notre communauté. Nous avons la ferme volonté de participer à l'approfondissement de ce partenariat et de mettre en oeuvre des pratiques justes, prévisibles et cohérentes, dans l'intérêt de nos gens, et ce, aujourd'hui et à l'avenir. »

Chef David Crate

Nation crie de Fisher River

« Le protocole d'entente conclu avec la Nation crie de Fisher River est une étape clé dans notre cheminement commun vers la réconciliation, qui contribuera à renforcer notre relation découlant des traités. L'objectif est de préparer le terrain pour la tenue de discussions sur l'autonomie gouvernementale axées sur l'affranchissement de la Loi sur les Indiens et la promotion du droit de la Première Nation à l'autodétermination afin qu'elle puisse tracer sa propre voie vers un avenir meilleur, qui tient compte des priorités de la communauté. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

