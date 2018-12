iA Groupe financier s'engage auprès de la Fondation CRHA!







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation CRHA est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec iA Groupe financier pour son projet de « Fonds d'appui aux études doctorales ». En effet, le Groupe accorde à la Fondation un don de 50 000 $ échelonnés sur les 5 prochaines années pour soutenir les étudiants du 3e cycle universitaire dans le domaine des ressources humaines et des relations industrielles.

C'est grâce au financement d'iA Groupe financier que ce fonds a pu être constitué. Son objectif est de favoriser la participation d'étudiants du 3e cycle à des activités telles que des conférences ou des congrès pertinents et utiles pour la poursuite de leurs projets de recherche.

« Cette contribution donne un nouvel essor à l'action de la Fondation qui peut ainsi offrir aux étudiants de 3e cycle la possibilité de diffuser leurs travaux lors de conférences, de congrès ou d'autres rencontres professionnelles », souligne Manon St-Pierre, CRHA, présidente de la Fondation.

« Chez iA Groupe financier, nous accordons une grande importance à l'éducation, et ce partenariat avec la Fondation CRHA est une nouvelle occasion de l'affirmer fièrement. Par sa triple mission qui consiste à encourager la relève, à favoriser l'innovation et à soutenir la recherche, la Fondation contribue à former de jeunes professionnels qui auront une influence marquante et positive dans leurs futurs milieux de travail. » mentionne Jean-François Boulet, Vice-président principal, Expérience client et employé chez iA Groupe financier.

La Fondation CRHA est honorée de compter iA Groupe financier parmi ses précieux partenaires.

Le Fonds d'appui aux études doctorales est actuellement disponible pour les étudiant(e)s de 3e cycle. La date limite pour soumettre une demande est le 15 mars 2019. Pour plus d'informations, consultez notre site web au www.fondationcrha.org.

À propos de la Fondation CRHA

La Fondation CRHA contribue à l'avancement de l'éducation dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des relations industrielles ainsi qu'au développement de la profession. Grâce à son soutien financier, la Fondation : encourage la relève, favorise l'innovation et soutient la recherche. Par ses actions, la Fondation seconde donc les efforts de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés afin d'augmenter sa notoriété dans le milieu universitaire et dans le monde des affaires.

À propos d'iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier offre une gamme complète de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite (REER, CELI, etc.), de fonds distincts et de fonds communs de placement, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires et de prêts autos, ainsi que d'autres produits et services financiers.

Société inscrite en bourse, elle se classe parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada : elle administre et gère plus de 172,9 milliards de dollars.

