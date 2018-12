Groupe Sportscene fait l'acquisition de Moishes







Cette entente marque une nouvelle étape dans l'évolution de la société montréalaise bien connue

MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La direction de GROUPE SPORTSCENE INC. (« Sportscene » ou « la Société »; SPS.A / Bourse de croissance TSX) se joint à M. Lenny Lighter, propriétaire et exploitant de longue date de Moishes, véritable icône montréalaise de la restauration et de la scène culinaire québécoise depuis 1938, pour annoncer l'acquisition par Sportscene du célèbre restaurant de la rue Saint-Laurent ainsi que des marques de commerce et de la distribution de la populaire gamme de produits Moishes, vendus par les principaux détaillants alimentaires.

M. Lighter demeurera à la direction de Moishes qui conservera sa personnalité et son ambiance unique et familiale, laquelle a contribué à son immense popularité toujours intacte et ce, à maintenant moins de vingt ans de son centenaire.

« Cette association d'entreprises québécoises constitue un événement majeur et très stimulant pour nous », a déclaré M. Lighter. « Moishes a célébré son 80e anniversaire cette année et avec l'apport de Sportscene, nous sommes en meilleure position que jamais pour faire croître notre entreprise, d'abord en attirant de nouveaux clients qui s'ajouteront à notre fidèle clientèle, puis en accélérant le développement de notre marque et de notre offre de produits au détail de qualité supérieure bien connus des Montréalais et recherchés par de plus en plus de consommateurs. »

Sportscene est actuellement propriétaire de la marque La Cage - Brasserie Sportive, partenaire dans le développement des restaurants L'Avenue et exploitant des restaurants PF Chang's au Québec. « Avec l'acquisition de Moishes, la Société compte maintenant dans ses rangs un restaurant de classe mondiale, reconnu parmi « Les 10 meilleures grilladeries au monde » par le magazine Forbes et le Daily Telegraph de Londres », a précisé son président et chef de la direction, M. Jean Bédard.

Pour M. Lighter, la conclusion de ce partenariat avec Sportscene est tout à fait naturelle pour une marque aussi profondément enracinée à Montréal et au Québec et qui le demeurera sûrement au-delà de son centenaire. « Nous pouvons dire en toute humilité que nous sommes une institution qui contribue à la renommée de Montréal et nous voulons poursuivre sur notre lancée. Moishes et Groupe Sportscene sont deux fleurons québécois, notre avenir commun s'annonce encore plus prometteur. »

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 une chaîne de resto-bars axée sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche et de provenance locale: La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »). Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe, en date des présentes, 43 établissements. Au fil des années, Sportscene a diversifié son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation des restaurants de cuisine asiatique P.F. Chang's et sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec.

SOURCE Le Groupe Sportscene inc

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 12:48 et diffusé par :