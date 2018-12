Avis aux médias - L'Inuit Tapiriit Kanatami et Services aux Autochtones Canada informeront les médias sur le Cadre pour l'élimination de la tuberculose







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Veuillez noter que des représentants de l'Inuit Tapiriit Kanatami et de Services aux Autochtones Canada présenteront une séance d'information sur le Cadre pour l'élimination de la tuberculose chez les Inuits, qui vient d'être ratifié. Ce cadre guidera les efforts visant à éradiquer d'ici 2030 la tuberculose chez les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat.

Cette séance d'information présentera la situation générale à l'origine de l'élaboration du Cadre et fournira un aperçu des activités entreprises pour prévenir et traiter la tuberculose. Par la suite, des experts de l'Inuit Tapiriit Kanatami et de Services aux Autochtones Canada répondront aux questions des médias.

Le numéro à composer et les documents pertinents seront communiqués aux personnes qui en feront la demande par courriel à SAC.media.ISC@canada.ca. Veuillez noter que les documents seront fournis sous embargo le 9 décembre.

Date : Le lundi 10 décembre 2018

Heure : 10 h à 11 h 30 (HNE)



