Le Barreau de l'Ontario reconnu parmi les meilleurs employeurs dans la grande région de Toronto en 2019

TORONTO, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Pour finir une année marquée par de profonds changements, le Barreau de l'Ontario a été nommé l'un des meilleurs employeurs de la grande région de Toronto (GRT) en 2019. C'est la 13e année de suite que le Barreau reçoit cette distinction.

« Nous sommes très honorés de cette reconnaissance, a déclaré Diana Miles, directrice générale du Barreau. Être considéré comme une des meilleures organisations dans une ville comme Toronto pour 13 années de suite n'est pas négligeable. Cela témoigne des normes élevées que nous nous imposons, tant comme employeur que comme employés ».

En 2018, le Barreau adoptait officiellement le nom «?Barreau de l'Ontario », pour remplacer son ancien nom «?Barreau du Haut-Canada ». C'est aussi l'année où Diana Miles est devenue directrice générale du Barreau. « Les gens nous disent qu'ils sont très fiers de travailler pour le Barreau et croient fermement dans notre mandat d'intérêt public, affirme Me Miles. Nous entendons souvent le message "nous aimons ce que nous faisons et notre travail fait une différence". Ils et elles profitent vraiment de notre communication ouverte et de notre culture solidaire et conviviale ».

Chaque année, Mediacorp Canada Inc., l'éditeur de Canada's Top 100 Employers, tient ce concours pour les employeurs de la Grande Région de Toronto. Il est ouvert aux employeurs des secteurs public et privé de toute taille qui ont un siège social ou des lieux principaux d'affaire dans la GRT.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

