Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour novembre 2018

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de novembre 2018.

En novembre 2018, la TSX a accueilli 9 nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 14 en novembre 2017. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 6 fonds négociés en bourse, 2 sociétés du secteur des mines et 1 société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en novembre 2018 a augmenté de 272 % par rapport au mois précédent et de 92 % par rapport à novembre 2017. Le nombre total d'opérations de financement en novembre 2018 s'est établi à 37, comparativement à 44 le mois précédent et à 65 en novembre 2017.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les opérations facturées à la Bourse de Toronto, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440.

En novembre 2018, la TSXV a accueilli 13 nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 12 en novembre 2017. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 11 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et 2 sociétés du secteur des mines. Le total du financement réuni en novembre 2018 a augmenté de 26 % par rapport au mois précédent et de 7 % par rapport à novembre 2017. Le nombre total d'opérations de financement en novembre 2018 s'est établi à 124, comparativement à 144 le mois précédent et à 141 en novembre 2017.

On peut consulter les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour le mois de novembre 2018 au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Émetteurs inscrits 1 533 1 537 1 511 Nouveaux émetteurs inscrits 9 14 14 PAPE 6 11 13 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 2 1 1 Émissions inscrites 2 187 2 187 2 175 Financement réuni dans le cadre de PAPE 26 758 150 $ 333 563 316 $ 410 038 010 $ Placements secondaires 5 840 059 550 $ 927 089 976 $ 2 391 948 326 $ Financements supplémentaires 616 899 050 $ 480 736 563 $ 604 093 645 $ Total du financement réuni 6 483 716 750 $ 1 741 389 855 $ 3 406 079 981 $ Nombre total d'opérations de financement 37 44 65 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 793 650 780 769 $ 2 772 794 343 795 $ 2 994 400 964 213 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 127 147 -13,6 PAPE 107 123 -13,0 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 12 16 -25,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 708 290 329 $ 5 840 535 558 $ -53,6 Placements secondaires 21 308 717 941 $ 21 113 381 980 $ +0,9 Financements supplémentaires 8 724 453 354 $ 14 861 624 731 $ -41,3 Total du financement réuni 32 741 461 624 $ 41 815 542 269 $ -21,7 Nombre total d'opérations de financement 481 581 -17,2 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 793 650 780 769 $ 2 994 400 964 213 $ -6,7

Bourse de croissance TSX **



Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Émetteurs inscrits 1 979 1 976 1 985 Nouveaux émetteurs inscrits 13 14 12 PAPE 12 13 8 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 2 1 1 Émissions inscrites 2 072 2 065 2 059 Financement réuni dans le cadre de PAPE 4 636 300 $ 8 726 650 $ 3 059 750 $ Placements secondaires (1) 147 442 055 $ 135 409 374 $ 99 773 514 $ Financements supplémentaires 384 881 101 $ 283 220 644 $ 399 444 029 $ Total du financement réuni 536 959 456 $ 427 356 668 $ 502 277 293 $ Nombre total d'opérations de financement 124 144 141 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 47 337 900 850 $ 50 061 546 035 $ 49 003 043 004 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 126 71 +77,5 PAPE 97 46 +110,9 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 12 16 -31,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 63 072 612 $ 91 150 765 $ -30,8 Placements secondaires (1) 1 986 255 132 $ 1 685 724 168 $ +17,8 Financements supplémentaires 4 576 525 159 $^ 4 150 120 021 $ +10,3 Total du financement réuni 6 625 852 903 $^ 5 926 994 954 $ +11,8 Nombre total d'opérations de financement 1 452^ 1 545 -6,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 47 337 900 850 $ 49 003 043 004 $ -3,3

^ Modifié

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés.

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en novembre 2018 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Alithya Group Inc. ALYA FNB Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve EARN FNB Horizons Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité ETHI FNB Horizons Indice industrie 4.0 FOUR Corporation Aurifère Monarques MQR Orla Mining Ltd. OLA FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aim3 Ventures Inc. AIMC.P Aldebaran Resources Inc. ALDE BB1 Acquisition Corp. BBA.P BMGB Capital Corp. BMGB.P Buzz Capital 2 Inc. BUZH.P Cinaport Acquisition Corp. III CAC.P Connaught Ventures Inc. CNV.P GSP Resource Corp. GSPR Rebel Capital 2.0 Corp. RBZ.P Risetech Capital Corp. RTCC.P Smartset Services Inc. SMAR.P Spirit Banner II Capital Corp. SBTC.P Unilock Capital Corp. UUU.P

