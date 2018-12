Déclaration de Pierre Lampron, Président, Producteurs laitiers du Canada dans le cadre de la rencontre des premiers ministres du Canada







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW/ - « Le travail auquel nous consacrons toute notre vie avec énormément de fierté et de résilience a été réduit à une simple monnaie d'échange dans les récentes négociations commerciales. Nous demandons aux premiers ministres des provinces d'obtenir l'engagement du gouvernement fédéral pour qu'il cesse de marchander l'industrie laitière canadienne dans les accords commerciaux et de cesser les concessions dans le secteur laitier. Fini les concessions sur notre dos, fini les promesses brisées. Respectez vos engagements comme nous respectons les nôtres. »

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) représentent les producteurs canadiens à titre d'organisme national de promotion, d'élaboration de politiques et de lobbying. Les PLC mettent tout en oeuvre pour rassembler les conditions qui favorisent la stabilité du secteur laitier canadien d'aujourd'hui et de demain. Leur objectif est de maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et de promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada (PLC)

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 11:25 et diffusé par :