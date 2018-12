Medtronic Canada est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du grand Toronto pour 2018







Les campagnes caritatives menées par les employés figurent parmi les motifs de sélection

BRAMPTON, ON, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Medtronic du Canada ltée, une filiale indirecte de Medtronic PLC (NYSE : MDT), a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2018. Les activités philanthropiques de Medtronic, les activités dirigées par ses employés ainsi qu'un ensemble d'avantages sociaux de qualité font partie des nombreuses raisons pour lesquelles Medtronic est considérée comme un employeur de premier plan.

La mission est une autre raison pour laquelle les gens se joignent à Medtronic et y restent. Écrite il y a presque 60 ans, la mission de Medtronic de soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie n'a pas changé. « Notre mission est ce qui rend le travail ici si gratifiant », dit Neil Fraser, président de Medtronic du Canada ltée, qui travaille pour Medtronic depuis plus de 34 ans, « et les employés sont attirés par nous à cause de cela. »

Les employés jouent un rôle actif dans la mise en oeuvre de cette mission dans le cadre de diverses activités philanthropiques et bénévoles, conformément au sixième principe de la mission de Medtronic : remplir ses responsabilités civiques. Cela comprend un éventail d'activités caritatives et un don d'un dollar pour chaque dollar donné par les employés de la Fondation Medtronic.

En juin dernier, plus de 500 employés canadiens se sont réunis pour assembler 50 nouveaux vélos pour les enfants de la région, un lien significatif avec le 50e anniversaire de Medtronic au Canada. Marilise Kassouf, analyste adjointe des processus opérationnels, qui a coordonné le projet en collaboration avec les membres de l'équipe de philanthropie, a assuré le pont entre les deux événements. « La campagne d'assemblage de bicyclettes était une façon parfaite de rassembler tout le monde, de célébrer notre anniversaire et de redonner à notre communauté », explique Mme Kassouf.

Medtronic est le plus important employeur dans le domaine des dispositifs médicaux au Canada avec plus de 1 100 employés, dont plus de 350 employés en Ontario où se trouve son siège social.

Les technologies de Medtronic sont utilisées pour traiter près de 40 troubles médicaux et l'an dernier seulement, les innovations de Medtronic ont permis de traiter 70 millions de personnes dans le monde, soit deux personnes par seconde.

L'une de ces technologies est le premier système de pompe à insuline auto-ajustable au monde pour les personnes atteintes de diabète de type 1 âgées de sept ans et plus, qui a récemment été homologué par Santé Canada. « Cette technologie a le potentiel de donner aux personnes atteintes de diabète de type 1 et à leurs soignants plus de liberté face aux soucis constants et aux injections quotidiennes d'insuline et une meilleure qualité de vie qui était hors de portée jusqu'à présent, affirme Laura Cameron, directrice principale du groupe Diabète et soins aux consommateurs, qui travaille également pour la compagnie depuis plus de 34 ans. Le fait d'offrir la nouvelle pompe aux Canadiens ainsi qu'une série d'autres technologies pour la douleur chronique, la neurochirurgie et les interventions en oto-rhino-laryngologie est pour Medtronic une belle façon de ponctuer 50 ans d'innovation et d'engagement dans les soins aux patients au Canada. »

À propos de Medtronic Canada

Fière de fêter ses 50 ans au Canada en 2018, Medtronic Canada (www.medtronic.ca), dont le siège se situe à Brampton, en Ontario, est une filiale indirecte de Medtronic PLC, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Medtronic compte plus de 1 100 employés au Canada qui servent des médecins, des hôpitaux et des patients dans tout le pays. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec les intervenants partout dans le monde afin que tous participent à l'amélioration des soins de santé.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

