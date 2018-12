Le Centre de préservation à Gatineau proclamé immeuble remarquable de l'année au Canada







GATINEAU, QC, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), à Gatineau, a reçu le prix « Immeuble exceptionnel de l'année » (TOBY®) lors de la récente cérémonie 2018 organisée par BOMA Canada. Seul édifice gouvernemental en lice, le Centre de préservation a terminé en première place dans la catégorie nationale BOMA Best - Or « Immeuble corporatif ».

Ce programme est le plus prestigieux et le plus complet en son genre dans l'industrie de l'immobilier commercial au Canada. Il récompense la qualité des immeubles et l'excellence de leur gestion. L'évaluation repose sur de nombreux critères, dont la conservation de l'énergie, l'environnement, la durabilité, la préparation aux situations d'urgence, les normes de sécurité et la formation du personnel de l'immeuble.

Un tel honneur rejaillit sur les employés de BAC et de Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP, l'entreprise à laquelle la gestion de l'immeuble est confiée. Le personnel de BAC et celui de Brookfield prennent un soin jaloux de cet édifice emblématique qui fait la fierté de l'Outaouais et du Canada, ainsi que l'envie de la collectivité des autres institutions de mémoire, ailleurs dans le monde.

Selon M. Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, le fait que le Centre de préservation reçoive honneurs et récompenses n'est pas le fruit du hasard : « Cette reconnaissance vient récompenser les efforts déployés par Bibliothèque et Archives Canada afin de préserver le patrimoine documentaire du Canada dans des conditions optimales, tout en utilisant efficacement les ressources financières mises à sa disposition ».

BAC et Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP comptent bientôt soumettre la candidature du Centre de préservation au concours international TOBY®. Les gagnants seront dévoilés en juin 2019 à Salt Lake City, en Utah (États-Unis).

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions. Restez branchés avec Bibliothèque et Archives Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, Flickr et YouTube.

