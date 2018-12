Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation pour soutenir le développement de l'industrie des oléagineux dans l'Est du Canada







BELLE RIVER, PE, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Les oléagineux représentent l'un des marchés connaissant la plus forte croissance dans l'Est du Canada. Par exemple, la production de soja à l'Île-du-Prince-Édouard a à peu près triplé au cours de la période de 2008 à 2016. Nos agriculteurs travaillent d'arrache-pied pour développer leurs entreprises en tirant parti de nouveaux débouchés intéressants au Canada et sur les marchés émergents à l'étranger.

Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay était à l'usine de transformation de l'entreprise Atlantic Soy à Belle River (Î.-P.-É.) pour annoncer l'octroi d'une contribution fédérale de 3,7 millions de dollars à l'Eastern Canada Oilseeds Development Alliance (ECODA). Cet investissement aidera les entreprises agricoles comme Atlantic Soy à obtenir les nouvelles variétés d'oléagineux qui se prêtent le mieux aux conditions de croissance dans les sols du Canada atlantique et qui satisfont aux exigences des consommateurs internationaux.

Au cours des cinq prochaines années, les activités de recherche de l'ECODA se concentreront sur les objectifs suivants :

Mise au point de meilleures variétés et de nouvelles cultures oléagineuses pour l'Est du Canada , notamment le soja, la caméline, la moutarde d'Inde, les légumineuses, le canola et le chanvre.

, notamment le soja, la caméline, la moutarde d'Inde, les légumineuses, le canola et le chanvre. Innovation afin de créer d'autres débouchés commerciaux pour les oléagineux et les produits à valeur ajoutée.

Amélioration de l'utilisation des terres et augmentation des options rentables de rotation des cultures.

Amélioration de la résistance aux ravageurs et préservation des sols.

Il y a 21 projets en tout, dont 10 totalisant 733 000 $ qui seront réalisés à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le programme de recherche et de commercialisation comprend une quinzaine d'organismes de recherche d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, des universités et du secteur privé, ainsi que 12 producteurs et partenaires industriels de l'Est du Canada, dont des collaborateurs de l'Europe, du Japon et des États-Unis.

Citations

« Notre gouvernement est toujours à la recherche de façons de créer des débouchés pour les agriculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard et des autres régions du pays. Cet investissement dans la mise au point de nouvelles variétés d'oléagineux adaptées aux sols de l'Est du Canada et aux exigences des marchés internationaux et les débouchés commerciaux que crée notre gouvernement aideront nos agriculteurs à accroître leurs profits et à développer leurs entreprises. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nos partenaires de l'ECODA sont très heureux d'avoir l'occasion de travailler ensemble pour mettre en commun leurs compétences en matière de science, d'innovation et de commercialisation agricoles dans l'intérêt de tous les Canadiens. L'appui d'AAC est un incitatif important pour la R-D axée sur l'industrie, qui permet de mettre au point des technologies de pointe et de remporter des succès commerciaux. »

- Rory Francis, président du conseil d'administration de l'ECODA

« La recherche est essentielle à la sélection de meilleures variétés pour l'avenir. Comme il faut tester un grand nombre de variétés différentes pour dénicher la meilleure, cet investissement aidera à sélectionner des variétés adaptées aux sols de l'Î.-P.-É. De meilleures variétés se traduiront par d'autres débouchés pour les agriculteurs de l'Î.-P.-É. et par d'autres produits de qualité supérieure qui permettront à Atlantic Soy d'élargir son marché d'exportation de produits non génétiquement modifiés. »

- Murray MacDonald, directeur, Atlantic Soy

Les faits en bref

Les ventes de soja de l'Est du Canada au Japon et sur d'autres marchés asiatiques totalisent plus de 2,3 milliards de dollars.

au Japon et sur d'autres marchés asiatiques totalisent plus de 2,3 milliards de dollars. Environ 16 % du soja cultivé à l'Île-du-Prince-Édouard en 2016 a été exporté au Japon pour être transformé en tofu et en miso.

L'usine d'Atlantic Soy est entrée en activité en mars 2008 dans le cadre d'un partenariat entre David Hendrick , d'Hendrick's Agri-food, et la famille MacDonald.

, d'Hendrick's Agri-food, et la famille MacDonald. Grâce à la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, les producteurs d'oléagineux canadiens ont maintenant accès en franchise de droits à de nombreux marchés du Pacifique, y compris celui du Japon.

Le gouvernement du Canada a désigné le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire comme un créateur d'emplois, de croissance et de prospérité et s'est fixé pour objectif de porter les exportations agroalimentaires canadiennes à 75 milliards de dollars par année d'ici 2025.

a désigné le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire comme un créateur d'emplois, de croissance et de prospérité et s'est fixé pour objectif de porter les exportations agroalimentaires canadiennes à 75 milliards de dollars par année d'ici 2025. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat est fondé sur Cultivons l'avenir 2, le précédent accord quinquennal qui a pris fin le 31 mars 2018.

Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation. Au moyen du programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation axées sur les priorités de l'industrie en matière de recherche.

Liens connexes

Fiche d'information - Eastern Canada Oilseed Development Alliance (ECODA)

L'Eastern Canada Oilseed Development Alliance (ECODA) a reçu une aide de 3 702 171 $ du programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture. Ce programme vise à accélérer le rythme de l'innovation en fournissant des fonds et un soutien aux activités scientifiques précommerciales et à la recherche de pointe qui profitent au secteur agricole et agroalimentaire. L'industrie contribuera 2 663 829 $ aux activités de recherche, pour un total de 6 366 000 $.

L'ECODA profite aux producteurs, aux transformateurs et aux exportateurs d'oléagineux de l'Est du Canada en offrant des options de cultures oléagineuses qui cadrent avec les facteurs régionaux et les besoins des marchés locaux et d'exportation. Son mandat est de faciliter l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement des oléagineux et d'établir des partenariats qui génèrent une valeur économique pour le secteur agroalimentaire de l'Est du Canada.

Au cours des cinq prochaines années, les activités de recherche de l'ECODA se concentreront sur les objectifs suivants :

Priorité pour le secteur et la région

Une des meilleures possibilités de croissance rapide pour l'agriculture dans la région de l'Est est liée aux oléagineux et plus particulièrement à la production de soja et de canola. La production de soja de l'Est du Canada a augmenté de 7 % et généré des recettes de 2,3 milliards de dollars en 2016 (une hausse de 9,8 % depuis 2012), principalement en raison des exportations au Japon et dans d'autres régions d'Asie. Le canola a la valeur marchande par acre la plus élevée de toutes les cultures produites au Canada, mais la production dans l'Est du Canada a été un peu lente à cause du manque de connaissances et de pratiques agronomiques. Le projet permettra de combler cette lacune dans les connaissances grâce à des recherches qui aideront à établir les oléagineux en tant que cultures d'exportation viables pour l'Est du Canada.

Île-du-Prince-Édouard

La valeur de la production de soja à l'Île-du-Prince-Édouard s'est établie à plus de 18 millions de dollars en 2017. La production de légumineuses continue de s'accroître dans la province, avec des ventes estimées à 3 millions de dollars en 2018.

Dix des 21 projets de recherche financés par le programme Agri-science seront réalisés à l'Île?du?Prince?Édouard, incluant à la ferme expérimentale d'AAC à Harrington. Ces 10 projets recevront une contribution fédérale totale de plus de 733 000 $.

Ces projets sont les suivants :

Mise au point de variétés de canola résistantes à la hernie.

Mise au point de nouvelles variétés de soja adaptées aux sols et au climat de l'Île?du?Prince?Édouard.

Étude de l'intégration du canola aux régimes de rotation des cultures de pommes de terre.

Évaluation de variétés de chanvre.

Utilisation de la moutarde d'Inde dans les régimes de rotation des cultures de pommes de terre.

Amélioration de la santé des sols grâce aux légumineuses.

Étude de la caméline comme culture de rotation.

Utilisation d'oléagineux non GM comme aliments pour les saumons.

Avantages pour l'agriculture canadienne

Bien que les activités de recherche sur les techniques et technologies de pointe pour la culture d'oléagineux visent principalement la région de l'Est, leurs résultats seront transférables au reste du pays. L'élargissement des plans de communication concernant tous les aspects de la production et de la commercialisation des oléagineux profitera aux autres provinces qui produisent ces cultures.

