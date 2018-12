La grande corvée alimentaire Saputo : Plus de 20 400 repas préparés par les employés de Saputo pour la communauté







MONTRÉAL, 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX : SAP) est fière de célébrer la deuxième édition de La grande corvée alimentaire Saputo (« La grande corvée alimentaire »), son programme phare d'engagement communautaire où les employés contribuent activement à la collectivité. Le 6 décembre 2018, des centaines d'employés de Saputo se sont rassemblés dans 13 sites afin de préparer plus de 20 400 repas pour des familles dans le besoin. Forte de son succès initial, La grande corvée alimentaire s'est élargie cette année à 10 nouveaux sites de Saputo au Canada, aux États-Unis et en Australie, en plus de ses trois sites originaux dans la grande région de Montréal.

Saputo a lancé La grande corvée alimentaire dans l'objectif de créer un programme communautaire unique et mémorable misant sur ses deux principaux atouts : ses employés et ses produits nutritifs. « La grande corvée alimentaire Saputo nous réunit tous d'une manière significative. Nous sommes heureux de nous retrousser les manches pour travailler vers un objectif commun afin que les familles dans le besoin puissent partager un repas chaud et savoureux », a déclaré M. Lino A. Saputo, Jr., président du conseil et chef de la direction.

Cette année, Saputo a également collaboré avec son partenaire communautaire de longue date, La Tablée des Chefs, pour intégrer La grande corvée alimentaire au coeur de son programme des Brigades Culinaires. Ainsi, en novembre 2018, des étudiants de 125 écoles secondaires au Québec ont participé à La grande corvée alimentaire et ont préparé plus de 50 000 repas.

La Société se réjouit de poursuivre la tradition de La grande corvée alimentaire et d'accroître sa contribution au fil du temps pour faire profiter encore plus de communautés dans son réseau.

L'engagement communautaire est important pour Saputo. À cet égard, la Société s'engage à investir chaque année 1 % de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires qui font la promotion d'un mode de vie sain auprès des gens de tout âge. Pour en savoir plus, visitez www.saputo.com/notre-promesse/communaute .

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait's Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

* Marque de commerce utilisée sous licence.

Ligne média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9762f374-990e-4985-bfe4-74426fdb2038

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b847fd92-d2cd-4192-8408-e8783177d909

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bdbcf35-b5b3-478f-ac88-95d38d96ee82

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3dd0b0a-dca5-4195-bbb7-a598da8f0a65

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 11:00 et diffusé par :