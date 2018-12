Askida célèbre son vingtième anniversaire







MONTRÉAL, 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Askida, le chef de file en développement et en assurance qualité logicielle, souligne aujourd'hui son vingtième anniversaire. Fondée par Steeve Duchesne, Serge Thiboutot, Robin Pelletier et Daniel Poissant en novembre 1998, l'entreprise montréalaise compte aujourd'hui plus de 140 collaborateurs animés par la volonté de livrer une qualité logicielle exceptionnelle aux clients et partenaires de l'entreprise.



« 20 ans déjà, difficile d'y croire ! » a déclaré Steeve Duchesne, président et co-fondateur d'Askida. « En 1998, notre entreprise se nommait Modesys et ne comptait que les quatre fondateurs. Notre parcours n'a pas été facile, mais au fil du temps, nous avons découvert la pierre angulaire de notre entreprise qui est l'ADN d'une compagnie. Étant tous passionnés par la qualité logicielle, nous nous sommes donné comme mission de livrer des logiciels de qualité supérieure et de rehausser la qualité logicielle au sein de l'industrie. Aujourd'hui, notre entreprise possède des bureaux à Montréal et à Mississauga et propose des services de conception de logiciels sur mesure de haute qualité, une pratique assurance qualité pour accompagner les entreprises et un logiciel dont nous sommes très fiers, Askida CT, qui permet d'automatiser les essais de bout en bout. »

« Notre entreprise s'appuie sur des valeurs fortes, dont le respect, la collaboration, l'engagement social et environnemental afin de garantir à nos clients et partenaires une expérience supérieure avec la plus grande satisfaction possible, » a déclaré Michel Lacasse, Vice-Président du développement des affaires chez Askida. « Nous tenons donc à remercier du fond du coeur tous ceux et celles qui ont contribué aux succès d'Askida ces vingt dernières années. Notre entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les efforts quotidiens de gens experts et passionnés qui travaillent chez nous. »

Le facteur humain demeure très important pour Askida, qui n'hésite pas à s'engager auprès d'organismes comme la fondation Make-A-Wish®, le Refuge des Jeunes de Montréal, Amnistie Internationale et la Fondation Ressources pour Enfants Diabétiques.

« Pour nos vingt ans, nous sommes fiers d'annoncer que l'entreprise a démarré cette année une toute nouvelle initiative en s'associant à la fondation Jasmin Roy qui a comme première mission de lutter contre l'intimidation, la violence et la discrimination envers les enfants en milieu scolaire au primaire et au secondaire, » a ajouté Steeve Duchesne. «Le but de la Fondation est de favoriser la création de milieux bienveillants pour les élèves. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement social d'Askida dans sa communauté. ».

« Nous sommes tous très fiers de notre équipe qui a décidé d'investir efforts et argent dans la lutte contre l'intimidation au lieu d'organiser une grande fête de vingt ans, » a conclu Serge Thiboutot, le cofondateur d'Askida et Vice-Président recherche et développement.

Possédant plus de 20 ans d'expérience, Askida est un centre d'expertise en développement de logiciels et en qualité logicielle qui vise à optimiser les avantages concurrentiels de ses clients tout en réduisant les coûts et les risques. Askida développe à leur intention des solutions logicielles personnalisées et éprouvées ou assure la qualité des logiciels existants au moyen de son logiciel Askida CT. Répartis dans l'ensemble du Québec et ailleurs en Amérique du Nord, les clients d'Askida sont des organisations innovantes, caractérisées par un processus d'affaires unique et des exigences strictes en matière de qualité logicielle. www.askida.com

