Le gouvernement du Canada fournit des infrastructures en matière de sécurité maritime au Nunavut dans le cadre du Plan de protection des océans







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - La protection des milieux marins et de tous les usagers des océans et des voies navigables du Canada revêt une importance capitale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, dans le cadre du Plan de protection des océans, prend des mesures pour améliorer la rapidité, la sécurité et l'efficacité des activités de ravitaillement dans l'Arctique pour les collectivités éloignées.

Transports Canada aide le gouvernement du Nunavut à fournir des infrastructures en matière de sécurité maritime dans l'ensemble du territoire en finançant deux projets. Transports Canada versera :

2 545 200 $ pour la construction de deux bittes d'amarrage de 70 tonnes chacune visant à rendre les activités de ravitaillement plus sécuritaires dans cinq collectivités du Nunavut . Au Nunavut , le carburant est acheminé par navire-citerne. Une fois à destination, il s'écoule dans des tuyaux flottants avant d'être emmagasiné dans des collecteurs fixes reliés au parc de stockage de la collectivité. Pour effectuer ce type d'activité en toute sécurité, il est impératif d'avoir de nombreux points d'amarrage solides en place, y compris des bittes sur la rive.

chacune visant à rendre les activités de ravitaillement plus sécuritaires dans cinq collectivités du . Au , le carburant est acheminé par navire-citerne. Une fois à destination, il s'écoule dans des tuyaux flottants avant d'être emmagasiné dans des collecteurs fixes reliés au parc de stockage de la collectivité. Pour effectuer ce type d'activité en toute sécurité, il est impératif d'avoir de nombreux points d'amarrage solides en place, y compris des bittes sur la rive. 2 185 000 $ pour la réalisation d'une étude complète de délimitation de l'étendue communautaire. En consultant les collectivités, en élaborant des options structurées, en évaluant les emplacements et en sélectionnant les projets prioritaires en fonction des besoins cernés, l'étude orientera directement la mise en oeuvre des projets d'infrastructure maritime essentielle partout au Nunavut .

Ces investissements relèvent de l'Initiative sur l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime de base dans les collectivités nordiques, d'une valeur de 94,3 millions de dollars, qui fait partie du Plan de protection des océans. Cette Initiative aide les résidents du Nord à protéger leurs collectivités et leur mode de vie au moyen d'un système de sécurité maritime plus apte à prévenir les incidents de sécurité et de pollution en milieu marin et pour intervenir, le cas échéant.

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Grâce à ce Plan, le gouvernement du Canada met en place un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui offre des possibilités économiques aux Canadiens dès aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour les générations à venir. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les peuples inuits et autochtones, les intervenants locaux et les collectivités nordiques.

Citations

« Les collectivités nordiques comptent sur les activités de ravitaillement maritime pour recevoir jusqu'à 95 pour cent de leurs marchandises. Le gouvernement du Canada protège la santé de nos côtes et de nos eaux arctiques, et améliore la sécurité et la sûreté de ces activités. Dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement, nous collaborons avec les collectivités locales, ainsi que les peuples inuits et autochtones, pour créer des emplois essentiels, tout en protégeant les côtes et les eaux de l'Arctique canadien pour les générations futures. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le financement de l'étude de délimitation de l'étendue communautaire dans le cadre du Plan de protection des océans nous permettra de cerner les besoins en matière d'infrastructure maritime essentielle dans nos collectivités et orientera les investissements futurs. En nous engageant à financer la construction des bittes d'amarrage pour les navires de ravitaillement, nous nous assurons que les activités de ravitaillement respectent des normes de sécurité élevées. Le ministère du Développement économique et des Transports est heureux d'être le partenaire de Transports Canada pour la réalisation de ces projets importants, qui établiront des bases solides pour le transport maritime au Nunavut. »

L'honorable David Akeeagok

Ministre du Développement économique et des Transports, gouvernement du Nunavut

Les faits en bref

Transports Canada offre du financement pour aider le gouvernement du Nunavut à construire des bittes d'amarrage dans cinq de ses collectivités. Deux bittes de 70 tonnes chacune seront installées dans les collectivités suivantes : Arviat , Gjoa Haven , Pangnirtung , Sanikiluaq et Taloyoak .

offre du financement pour aider le gouvernement du à construire des bittes d'amarrage dans cinq de ses collectivités. Deux bittes de 70 tonnes chacune seront installées dans les collectivités suivantes : , , , et . Parmi les projets potentiels pouvant découler de l'étude complète de délimitation de l'étendue communautaire, on compte la construction ou l'élargissement de digues, la création de zones de mise en cale du fret et de zones de mise à l'eau et de déchargement pour petits bateaux, l'installation de rampes, de clôtures de sécurité et de lumières, et l'aménagement d'une voie d'accès routier.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 10:09 et diffusé par :