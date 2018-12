Invitation aux médias - Dévoilement du plan stratégique Saint-Léonard 2030







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Léonard invite les représentants des médias au dévoilement de son plan stratégique intitulé Saint-Léonard 2030.

Date : Mercredi 12 décembre 2018



Heure : De 14 h 30 à 16 h 30



Lieu : Bibliothèque de Saint-Léonard

Salle d'activités

8420, boulevard Lacordaire

L'événement débutera à 14 h 30 par une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement qui aura pour but d'adopter le plan stratégique. Cette séance sera suivie, à 15 h, du dévoilement officiel.

Pour l'occasion, le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet, les conseillers de l'arrondissement, Mme Patricia R. Lattanzio, Mme Lili-Anne Tremblay, M. Dominic Perri et M. Mario Battista ainsi que le directeur d'arrondissement, M. Steve Beaudoin, prendront la parole.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 09:29 et diffusé par :