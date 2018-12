Ressources Robex Inc. conclut un accord de 11,6m $ CAD







QUÉBEC, 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. («Robex» ou «la Société») (TSX-V: RX / FWX: RB4) est heureuse d'annoncer qu'elle vient de conclure un accord avec African Peak Trading House Limited (la «maison de commerce»), qui donnera lieu à un prêt de 7 622 451 euros (11,6 millions de dollars canadiens) à la filiale de la Société, Nampala SA («Nampala»), par le biais d'un contrat de crédit Gold Stream («prêt d'or») et permettra à NAMPALA de renforcer sa stratégie d'exploration et de soutenir les investissements nécessaires pour améliorer l'efficacité de la mine de Nampala (la «mine»).



Avec le financement par emprunt récemment conclu, le prêt d'or, similaire au financement du prêt d'or de 2014, permettra à Nampala de compléter sa structure de financement avec un taux d'intérêt avantageux sur ce financement à 5% (comparativement à 11% en 2014). Cette transaction inclut également l'augmentation de la capitalisation de la maison de commerce d'un montant total de 7 622 451 euros, versée par la Société le 6 décembre 2018.



La structure de la Société, qui reste inchangée, est décrite plus en détail dans le plus récent rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2018, disponible sur Sedar (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société (www.robexgold.com).



Cette augmentation de capital dans la maison de commerce est une transaction avec un parti lié. La Société s'appuie sur les exemptions prévues aux articles 5.5 et 5.7 du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations spéciales. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la clôture de la transaction, car les conditions de la transaction proposée ont été finalisées au moment de la clôture.



Dans le cadre du prêt d'or, Nampala livrera à la maison de commerce la totalité des lingots de doré extraits de la mine sur une période de sept ans, en paiement du capital et des intérêts dus au titre du prêt d'or. La maison de commerce vendra les lingots d'or sur le marché ouvert international et distribuera ses bénéfices sous forme de dividendes intersociétés à la Société.

Pour informations :

Ressources Robex Inc. Guillaume Emond, CPA, CMA, VP Admin Augustin Rousselet, CFO et COO

Siège social : (581) 741-7421 info@robexgold.com www.robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.





Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 09:25 et diffusé par :