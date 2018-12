Un rapport fait état d'importantes possibilités de croissance pour le propane







OTTAWA, 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du propane (ACP) se réjouit des conclusions auxquelles arrive le Conference Board du Canada. « Elles sont tout à fait conformes à ce que nous observons depuis un moment sur le marché. Le propane, un combustible à faible émission, accessible et abordable, continuera à contribuer de façon importante à l'économie canadienne », a déclaré la présidente-directrice générale de l'ACP, Nathalie St-Pierre.



Le propane est un carburant polyvalent qui compte plusieurs marchés d'utilisation finale, et ce, autant au Canada qu'à l'étranger. Les activités liées à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie étant nombreuses, l'empreinte économique du secteur est importante à l'échelle nationale. Celui-ci assure de nombreux emplois et génère des millions de dollars en revenus et en taxes.

La publication du rapport du Conference Board révèle que les données relatives à l'industrie sont solides. Cela indique au gouvernement et au public que le propane est un carburant abordable et à faible émission qui peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans de nombreux secteurs, et ce, partout au pays.

Ce rapport évoque une série d'occasions d'adoption du propane par le marché qui pourraient entraîner une augmentation importante de la demande et des ventes au Canada et permettre une réduction nette des émissions de GES du pays.

Les principales occasions de croissance intérieure ont été répertoriées dans les secteurs du transport et de l'agriculture ainsi que dans les collectivités autochtones et éloignées.

Le Conference Board prévoit que le transport routier sera l'un des secteurs où la demande de propane croîtra le plus rapidement. Troisième carburant le plus consommé dans le monde, le propane émet beaucoup moins de GES, a des coûts d'entretien plus faibles et est plus abordable que l'essence et le diesel. Il est également plus sûr et plus fiable, et les infrastructures sont bien développées à travers le pays. Voilà les principales raisons pour lesquelles des sociétés de livraison, des services de police et des entreprises de transport scolaire convertissent leurs flottes au propane.

L'évolution des préoccupations environnementales ainsi que les besoins en matière de production électrique des collectivités éloignées au Canada font du propane le carburant tout désigné pour y remplacer le mazout et le diesel. En plus d'être abondant et accessible, le propane émet beaucoup moins de GES que ces combustibles traditionnels et présente en outre l'avantage environnemental de réduire presque à néant le risque de déversement.

L'ACP considère aussi l'agriculture comme un important secteur d'occasions de croissance, celles-ci augmentant par ailleurs au rythme le plus soutenu parmi tous les utilisateurs finaux, selon le rapport du Conference Board. Simple à transporter et abordable, le propane s'impose comme le carburant idéal pour alimenter les installations des fermes les plus rentables, des séchoirs à grains aux moteurs des systèmes d'irrigation, en passant par les appareils de chauffage destinés aux serres.

« Pour notre industrie, ce rapport montre bien que le propane a un rôle essentiel à jouer, au moment même où le gouvernement élabore des politiques dont le but est de favoriser un avenir à faible teneur en carbone et abordable », a conclu Mme St-Pierre.

L'aperçu du rapport est présentement disponible en anglais seulement et sera publié sur les sites Web de l'ACP et du Conference Board .

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Tammy Hirsch, Directrice principale, Communications et Marketing, à media@propane.ca ou au 587 349-5876.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 09:15 et diffusé par :