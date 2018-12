La ministre Ng nomme un conseiller spécial - Sheldon Levy est nommé conseiller spécial dans le dossier de l'expansion des petites et moyennes entreprises







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Sheldon Levy, président-directeur général de NEXT Canada (anglais) et chef de file d'expérience dans le domaine de l'innovation, au poste de conseiller spécial dans le dossier de l'expansion des petites et moyennes entreprises (PME).

Le rôle principal de M. Levy sera de fournir des conseils pour bonifier les écosystèmes favorables à l'expansion des entreprises de manière à soutenir la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations dans l'exercice de son mandat qui est d'aider les PME canadiennes à prendre de l'expansion.

Il y a plus d'un million d'entreprises au Canada, et 99 % d'entre elles sont de petite ou de moyenne taille. Ces entreprises créent des millions d'emplois. Elles accroissent la productivité au pays et font croître notre économie. Toutefois, la croissance demeure un enjeu pour plusieurs d'entre elles, spécialement pour les entreprises de taille moyenne; et seulement 12 % des PME canadiennes exercent en ce moment des activités d'exportation.

Le gouvernement du Canada s'est fixé comme objectif de doubler le nombre d'entreprises à forte croissance et d'accroître de 50 % le nombre d'exportations canadiennes d'ici 2025.

M. Levy, de concert avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Affaires mondiales Canada et d'autres partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, collaborera avec un groupe de PME à fort potentiel en vue de cerner les obstacles à l'expansion des entreprises et de mettre à profit l'écosystème pour éliminer ces obstacles.

Les travaux de M. Levy inspireront l'élaboration de nouvelles approches et politiques visant à assurer la réussite des PME canadiennes dans leurs projets d'expansion.

En plus d'être le président-directeur général de NEXT Canada, M. Levy est président honoraire du Conseil consultatif du Brookfield Institute for Innovation and Entrepreneurship (anglais), organisme qu'il a fondé. Il occupait auparavant le poste de sous-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle de l'Ontario, et de recteur et vice-chancelier de l'Université Ryerson, où il a supervisé le lancement de la zone médiatique numérique de l'établissement.

« Notre gouvernement redouble d'efforts pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Ces dernières nous ont fait part des difficultés qu'elles avaient en matière de croissance et d'exportation, et notre travail est de leur donner un coup de pouce. Je me réjouis de la nomination de M. Levy au poste de conseiller spécial, et j'ai bien hâte de collaborer avec lui afin de trouver des moyens accessibles, simples et efficaces de contribuer à la réussite des entreprises canadiennes. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a fait d'énormes progrès en ce qui a trait au soutien aux entrepreneurs. Je serai heureux d'appuyer la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations dans ses efforts pour aider les PME canadiennes à prendre de l'expansion, à devenir plus productives et innovatrices, et à se concentrer davantage sur l'exportation. Dans le contexte d'incertitude que nous traversons, il est essentiel que les entreprises les plus prometteuses du Canada puissent connaître précisément le parcours à emprunter pour prospérer. »

-- Le conseiller spécial dans le dossier de l'expansion des petites et moyennes entreprises, Sheldon Levy

La vaste majorité des entreprises au Canada (99,8 %) sont de petites et moyennes entreprises (PME). Il y a 1,1 million de PME au Canada , et elles emploient 89,6 % de la main-d'oeuvre du secteur privé (10,7 millions de Canadiens). De plus, elles sont à l'origine de 52,5 % du PIB canadien généré par les entreprises du secteur privé.

(99,8 %) sont de petites et moyennes entreprises (PME). Il y a 1,1 million de PME au , et elles emploient 89,6 % de la main-d'oeuvre du secteur privé (10,7 millions de Canadiens). De plus, elles sont à l'origine de 52,5 % du PIB canadien généré par les entreprises du secteur privé. Notre gouvernement a prévu réduire à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises en 2019, ce qui permettra aux propriétaires de petites entreprises canadiennes de récupérer 7 500 $ par année. Le taux d'imposition des petites entreprises au Canada est plus bas que dans tous les autres pays du G7. Il est plus bas qu'en France , en Allemagne et même au Japon.

est plus bas que dans tous les autres pays du G7. Il est plus bas qu'en , en Allemagne et même au Japon. Pour aider les petites entreprises à trouver le financement, les conseils et l'information dont elles ont besoin, le gouvernement a créé Innovation Canada, un portail unique en ligne spécialement conçu pour les propriétaires d'entreprise.

Les entreprises exportatrices offrent de façon générale des salaires plus élevés que les entreprises qui n'exportent pas. Toutefois, seulement 12 % des PME canadiennes sont exportatrices.

Le gouvernement du Canada aide les PME à se tailler une place sur les marchés étrangers -- et à atteindre plus d'un milliard de nouveaux clients -- en faisant la promotion des occasions d'exportation lors de la négociation et de la mise en oeuvre des accords de libre-échange, comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

