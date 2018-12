Les 2400 pompiers de Montréal s'engagent dans une lutte contre la montre afin de combler les enfants de 1 350 familles montréalaises en prévision de Noël







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les 2 400 pompiers montréalais ont convenu d'effectuer auprès des Montréalais un blitz ultime de collecte de jouets et de dons en argent dans l'ensemble du territoire couvert par les 67 casernes du Service de prévention incendie de Montréal (SIM), en marge de la 31e édition de la grande campagne annuelle de distribution de jouets et de paniers de Noël ; campagne qui a pour objectif de venir en aide à 1 350 familles, cette année.

C'est le 19 décembre prochain que les pompiers effectueront, à la grandeur de la ville, leur grande tournée des 1 350 familles qui, toutes, ont été sélectionnées par la Société St-Vincent-De-Paul, par souci d'intégrité et de transparence.

D'ici-là, les pompiers seront présents à plusieurs grandes intersections achalandées de la métropole, aux heures de pointe du matin et du soir, afin de recueillir aussi les dons en argent des citoyens qui serviront à bonifier les lots de cadeaux et de victuailles qui apporteront soulagement et joie à ces centaines de familles éprouvées et ces quelques milliers d'enfants.

« Toutes les sommes ainsi recueillies, et qui totalisent bon an, mal an, de 200 à 250 000 $, et déposées en toute sécurité à la Caisse Desjardins du Réseau municipal, sont entièrement retournées aux familles et aux enfants secourus, en servant soit à la bonification des paniers de denrées alimentaires, soit à l'achat de jouets neufs » a indiqué le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, en saluant le dévouement et la passion des pompiers, des bénévoles et des militaires et civils des Forces armées canadiennes du 202e Dépôt d'ateliers de la base militaire de Longue-Pointe qui sont parties prenantes des pompières et pompiers dans la conduite de cette campagne annuelle, et ce, depuis les 28 dernières années.

Monsieur Ross a poursuivi en précisant que tous les coûts reliés à la réalisation de la campagne étaient assumés par les pompiers eux-mêmes et l'Association.

Le président de l'APM a finalement insisté sur le fait que les pompiers continuent à collecter, dans toutes les 67 casernes du territoire, les jouets neufs ou usagés que les citoyens peuvent y déposer en tout temps, sept jours par semaine, 365 jours par année : des jouets qui seront remis à neuf tout au long de l'année, en prévision, cette fois, de la campagne 2019.

