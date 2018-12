Paolo Almario reçoit le Prix du CALQ - Créateur de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean







SAGUENAY, QC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créateur de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'artiste en arts visuels et numériques Paolo Almario. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis par Réjean Perron, directeur de la diffusion et du rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors d'une cérémonie organisée par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Centre Bang.

Les membres du jury ont souligné la « remarquable progression du parcours artistique de Paolo Almario, dont le travail de haut niveau contribue à l'évolution des arts visuels et des arts numériques. Ingénieuses et novatrices, ses créations mettent en valeur la technologie avec sensibilité et témoignent d'une réflexion pointue sur l'identité ainsi que sur la relation entre l'individu et l'espace. » (Extrait des commentaires du jury)

Biographie de Paolo Almario

Artiste d'origine colombienne établi à Chicoutimi depuis 2011, Paolo Almario est diplômé de la Facultad de Arquitectura y Diseño de l'Universidad Los Andes (Bogotá, Colombie). En 2014, il obtient une maîtrise en arts de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ses oeuvres ont été exposées au Canada, en Colombie, en Italie, en Belgique et en France.

Le projet qui a fondé les bases de sa carrière artistique est -formé, une série de quatre installations automatisées, éphémères, évolutives et autodestructives conçues pour accompagner une campagne d'art-activisme visant la libération de son père - incarcéré à la suite de fausses accusations en Colombie. Les installations ont été présentées à Chicoutimi (UQAC, 2013 et 2014), à Québec (Laboratoire insertio, 2014) et à Montréal (OBORO, 2015). Elles ont attiré l'attention de la population, des médias et de l'Association Canadienne pour le Droit et la Vérité (ONG désormais appelée En Vero). Grâce à la pression internationale exercée sur la justice colombienne, son père a été libéré en décembre 2016.

Dans l'ensemble de sa pratique, Paolo Almario s'intéresse à diverses facettes des arts numériques. Il voit et utilise les ordinateurs comme l'interface du médium numérique lui permettant de moduler, automatiser, codifier, traiter et matérialiser des échantillons numériques de la réalité sous une pluralité de formes. Son travail explore les relations s'établissant entre l'individu et l'espace architectural. Sa pratique se développe autour de la « spatialité de l'être » : un concept systémique d'identité composé des espaces habités par un ou plusieurs individus. Paolo Almario investigue aussi le caractère ubiquitaire des technologies numériques, notamment la façon dont elles modifient notre manière d'être, d'agir et de penser. Sa production comprend des strates d'unités pixellisées qui visent la rencontre image/machine ou homme/machine, en dispositifs, pour développer ainsi un discours sur les systèmes et leur numérisation. Les actions des machines qu'il produit évoquent, par des processus de construction ou déconstruction, des notions identitaires, spatiotemporelles et/ou sociopolitiques.

Outre son activité artistique, Paolo est actuellement chargé de cours au Département des arts et lettres de l'UQAC où il enseigne les arts numériques depuis 2014.

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

À propos de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean représente le milieu culturel et artistique et favorise le développement de la culture et des arts dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exerçant son leadership au sein du milieu des arts professionnels, de la culture, des communications et auprès de ses partenaires socio-économiques, il doit favoriser le développement du secteur en privilégiant les rôles de concertation, de rassemblement, de représentation et de services sur le territoire.

