OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - La Société royale du Canada (SRC) et le Massey College ont le plaisir d'annoncer la mise en place de SRC@Massey, un partenariat bénéficiant des caractéristiques à la fois semblables et uniques de chaque institution.

En tant qu'Académie nationale du Canada depuis sa fondation en 1883, la SRC compte parmi ses membres des personnes élues pour leurs réalisations exceptionnelles tout au long de leur carrière ainsi que des académiques, scientifiques et artistes de la génération émergente, choisis pour le succès retentissant qu'ils ont connu au cours des premières années de leur carrière. Quant au Massey College, il comprend des étudiants diplômés hautement prometteurs, des leaders émérites issus de divers secteurs ainsi que des membres seniors, dont - sans surprise - de nombreux membres de la SRC.

En élaborant ce partenariat, la SRC et le Massey College exploiteront leurs propres forces pour en tirer un bénéfice mutuel et accroitre ensemble leur influence. La SRC développera ses activités au coeur du Canada, et particulièrement en dehors de la région de la capitale nationale, tout en élargissant sa communauté intergénérationnelle pour y inclure des étudiants diplômés. De son côté, le Massey College renforcera son influence pancanadienne et sa portée internationale tout en présentant des leaders émergents à ses étudiants et ses membres seniors.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec le Massey College, une institution unique au coeur du Grand Toronto », a déclaré le Président de la SRC, Chad Gaffield, qui est également un membre senior du Massey College. « Parallèlement aux chapitres SRC Atlantique et SRC Pacifique, nous pourrons désormais développer davantage l'engagement local au bénéfice du Canada et d'ailleurs. »

« La combinaison des disciplines et des générations est une composante essentielle du développement de la communauté Massey », a déclaré le directeur du Massey College, Hugh Segal. « SRC@Massey allie nos forces pour ouvrir la voie vers des relations de mentorat intergénérationnelles et mutuellement bénéfiques. »

Le partenariat conclu entre la SRC et le Massey College prévoit des locaux au sein du Massey College et un poste de chercheur invité chaque année pour un membre du Conseil de la SRC. SRC@Massey organisera des événements d'intérêt pour les deux communautés ainsi que pour les étudiants et les habitants de la région du Grand Toronto.

Le premier événement du partenariat SRC@Massey se tiendra au début de l'année 2019.

