GLATECT(MC) maintenant couvert par le régime d'assurance médicaments de la Colombie-Britannique pour le traitement de la sclérose en plaque (SP) rémittente







GLATECTMC (acétate de glatiramère injectable) est à présent la seule option thérapeutique à base de glatiramère remboursée par le régime public d'assurance médicaments de la Colombie-Britannique (BC PharmaCare) pour le traitement de la sclérose en plaques (SP) rémittente.

GLATECT MC est le premier traitement à base de glatiramère analogue au produit d'origine d'acétate de glatiramère.

est le premier traitement à base de glatiramère analogue au produit d'origine d'acétate de glatiramère. Selon la mise à jour de l'inscription de l'acétate de glatiramère par BC PharmaCare :

mise à jour de l'inscription de l'acétate de glatiramère par BC PharmaCare : À compter du 27 novembre 2018, les demandes d'autorisation spéciale et les renouvellements d'ordonnance pour l'acétate de glatiramère à l'intention des patients atteints de SP seront approuvés uniquement pour la marque GLATECT MC 1 .

.

Tous les patients actuellement traités par l'acétate de glatiramère doivent effectuer une transition à GLATECT MC (en consultation avec leur prescripteur) au plus tard le 28 mai 2019 pour continuer à voir leur traitement remboursé par le régime provincial 1 .

(en consultation avec leur prescripteur) au plus tard le 28 mai 2019 pour continuer à voir leur traitement remboursé par le régime provincial . GLATECTMC est à présent remboursé par les régimes d'assurance médicaments privés et publics dans sept provinces.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - GLATECTMC (acétate de glatiramère injectable, 20 mg/1 mL) a été ajouté à la liste des médicaments du régime provincial d'assurance médicaments de la Colombie-Britannique en tant que seul traitement à base de glatiramère couvert pour les patients auxquels de l'acétate de glatiramère a été prescrit pour le traitement de la sclérose en plaques (SP) rémittente. Lancé en septembre 2017 par Pendopharm, division de Pharmascience inc., GLATECTMC est le premier traitement à base de glatiramère analogue au produit d'origine d'acétate de glatiramère. Il représente une option avec un bon rapport coût-efficacité pour les patients canadiens atteints de SP rémittente, une maladie chronique du système nerveux central caractérisée par de l'inflammation et de la neurodégénérescence2.

La Colombie-Britannique est la première province canadienne à exiger une transition obligatoire à GLATECTMC pour le maintien du remboursement. Les nouveaux critères d'autorisation spéciale s'appliquant à l'acétate de glatiramère qui ont été rendus publics par BC PharmaCare s'énoncent comme suit : à compter du 27 novembre, les demandes d'autorisation spéciale et les renouvellements d'ordonnance pour l'acétate de glatiramère à l'intention des patients atteints de SP rémittente de la Colombie-Britannique seront approuvés uniquement pour la marque GLATECTMC; les patients qui prennent actuellement le produit d'origine d'acétate de glatiramère devront effectuer une transition à GLATECTMC (en consultation avec leur prescripteur) au plus tard le 28 mai 2019 pour continuer à voir leur traitement remboursé par le régime provincial. Certaines exceptions peuvent s'appliquer*,1.

GLATECTMC est fourni en seringues préremplies avec l'auto-injecteur SENSIGOMD, un dispositif conçu pour faciliter l'auto-injection des doses quotidiennes d'acétate de glatiramère par voie sous-cutanée chez les patients adultes3-5.

« Notre objectif est que la transition à GLATECTMC s'effectue le plus facilement possible. Les patients sont notre priorité, raison pour laquelle tous les patients prenant GLATECTMC ont accès au Programme de soutien au patient Ally », a indiqué Jean-François Lemieux, Vice-président et Directeur général de Pendopharm, division de Pharmascience inc. Le Programme de soutien au patient Ally offre du soutien et de la formation pour l'auto-injection, une aide à la réclamation et une assistance financière. Les patients qui ont des questions sont invités à téléphoner au 1-833-ALLY100 (1-833-255-9100) pour en savoir plus.

« GLATECTMC est un exemple éloquent de la façon dont Pendopharm, une entreprise canadienne, contribue de façon significative à la viabilité du système de santé canadien en rendant des traitements importants plus abordables et, par conséquent, plus accessibles pour les patients », a ajouté M. Lemieux.

GLATECTMC est également le seul traitement à base de glatiramère pour tous les patients n'ayant pas encore commencé à prendre de l'acétate de glatiramère qui soit remboursé par les régimes d'assurance médicaments provinciaux de l'Ontario, de l'Alberta, du Québec, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick selon des critères spécifiques au traitement de la SP rémittente. Les critères de remboursement doivent être vérifiés auprès de l'autorité de santé compétente, car ils peuvent varier d'une province à l'autre.

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de SP du monde, avec environ 77 000 personnes atteintes de cette maladie. La SP rémittente se caractérise par des épisodes d'apparition de nouveaux symptômes ou d'aggravation de symptômes existants (poussées). Ces poussées sont imprévisibles, mais clairement définies. Durant les périodes séparant deux poussées, le rétablissement peut être total ou partiel2.

* Les patients qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas effectuer la transition à GLATECTMC peuvent déposer une nouvelle demande d'autorisation spéciale afin d'obtenir à titre exceptionnel le remboursement de leur médicament. Ces demandes seront examinées au cas par cas.

À propos de Pharmascience

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R-D) grâce à 43 millions de dollars d'investissement en 2017, Pharmascience inc. est le 3e plus grand fabricant de médicaments génériques en vente libre au pays. Pharmascience inc. fabrique et commercialise des médicaments génériques vendus sur ordonnance, en vente libre et distribués par le pharmacien, ainsi que des médicaments injectables fabriqués au Canada et approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. L'entreprise commercialise près de 300 familles de produits sous 20 présentations distinctes, ce qui représente plus de 2000 produits. Au Canada seulement, plus de 45 millions d'ordonnances de produits de Pharmascience inc. sont rédigées chaque année.

En 2018, le prestigieux magazine Forbes a ajouté Pharmascience inc. à sa liste des 300 meilleurs employeurs. Pharmascience inc. a une culture philanthropique établie de longue date auprès de la collectivité, tant à l'échelle locale qu'internationale. Pendant plus de 20 ans, l'entreprise a collaboré avec Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale (HPIC) dans le but d'aider l'organisme à accroître l'accès aux médicaments. La somme des médicaments essentiels offerts par Pharmascience inc. atteint à ce jour près de 70 millions de dollars.

À propos de Pendopharm

Pendopharm, division de Pharmascience inc., vise à devenir un nouveau partenaire dans le traitement de la SP au Canada. Stratégiquement axée sur la croissance, Pendopharm oriente ses activités dans les domaines de l'homologation, du partenariat, du développement et de la commercialisation, en vue d'offrir sur le marché des médicaments d'ordonnance de spécialité, ainsi que des produits grand public. Pour en savoir plus, visitez la page www.pendopharm.com.

Références : 1. Limited Coverage Drugs - Glatiramer Acetate. British Columba PharmaCare. Consulté le 30 novembre 2018. Accessible au https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/pharmacare/prescribers/limited-coverage-drug-program/limited-coverage-drugs-glatiramer-acetate. 2. Société canadienne de la sclérose en plaques : À propos de la SP. Consulté le 23 juillet 2018. Accessible au https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp?_ga=2.19139643.262377028.1544037604-1102034239.1544037604. 3. Common Drug Review; Subsequent Entry Non-Biologic Complex Drug Submission: glatiramer acetate (GLATECTMC). Pendopharm, division de Pharmascience inc., août 2017. 4. Monographie de GLATECTMC. Pharmascience inc., 16 janvier 2017. 5. Directives sur l'utilisation de l'auto?injecteur SENSIGOMD.

