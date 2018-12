Marc Angers, ARP, FSCRP accède au Collège des Fellows de la SCRP







TORONTO, le 7 déc. 2018 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) annonce que Marc Angers, ARP, FSCRP est le plus récent membre intronisé au sein de son prestigieux Collège des Fellows . Le plus récent Fellow sera officiellement accueilli par ses pairs à l'occasion du diner annuel du Collège des Fellows, au premier jour de la conférence Evolving Expectations 2019.

« Le Collège des Fellows compte certains des meilleurs professionnels des relations publiques et des communications du Canada, tous engagés à faire progresser la profession et à rehausser le profil de la Société canadienne des relations publiques, » dit Daniel Granger, L.LL., MBA, ARP, FSCRP, président du Collège des Fellows. « En tant que nouvel intronisé, Marc a démontré depuis de nombreuses années sa capacité d'être un leader réfléchi et inspirant au sein de la communauté des relations publiques des Maritimes ainsi que sur la scène nationale. Je serai heureux de lui souhaiter la bienvenue officiellement au sein du Collège à Edmonton, en juin prochain à la conférence nationale de la SCRP. »

Depuis l'an 2000, le Collège des Fellows reconnait les membres de la SCRP qui font preuve de leadership au sein de la profession des relations publiques et des communications en leur remettant la plus haute distinction. Avec l'annonce de l'intronisation de M. Angers, on dénombre présentement 100 membres au Collège des Fellows (FCPRS), en plus de 11 Fellows honoraires (FSCRP(H)).

« Les contributions de Marc à la profession sont profondes et vastes. Son travail pour le système de santé du Nouveau-Brunswick ainsi que pour l'Université de Moncton a entraîné un changement transformationnel dans ces établissements », a déclaré Alexandre Sévigny, PhD, ARP, l'un des cinq commanditaires d'Angers. « Je pense que Marc apporterait une excellente voix au Collège en contribuant son point de vue francophone au Nouveau-Brunswick. Son travail a toujours respecté les normes éthiques les plus strictes et il croit profondément au rôle de la SCRP en tant que représentant officiel des communications au Canada. »

Pour atteindre le statut de Fellow, un professionnel des relations publiques doit être membre de la Société depuis au moins 10 ans, posséder un minimum de 20 années d'expérience au sein de la profession et être agréé en relations publiques (ARP). Les Fellows intronisés ont apporté une contribution significative à la profession des relations publiques ainsi qu'à la SCRP.

À PROPOS DE LA SCRP : Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 Sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

