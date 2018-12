Supremex annonce un plan pour optimiser les coûts de sa plateforme de produits d'enveloppes afin de soutenir davantage la diversification de ses activités dans les produits d'emballage







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui un plan pour réduire les charges opérationnelles de ses activités canadiennes de produits d'enveloppes en vue d'améliorer l'affectation des ressources et de soutenir davantage la stratégie de diversification de la Société dans le marché croissant des produits d'emballage.

Supremex réduira l'effectif de ses usines d'enveloppes canadiennes de 41 employés au total, soit environ 8 % de la main-d'oeuvre dans ses installations canadiennes d'enveloppes. Ces mesures entraîneront des réductions de coûts annuelles d'environ 2,7 millions de dollars, avant impôt. Ces réductions se concrétiseront graduellement au cours du présent trimestre et leurs effets se feront sentir pleinement en 2019. Une charge non récurrente d'environ 1,4 million de dollars, avant impôt, sera comptabilisée par la Société dans ses résultats du quatrième trimestre de 2018.

« Nous regrettons les conséquences que ces mesures auront sur les employés et leurs familles. Dans la mesure du possible, nous avons transféré des employés à nos activités de produits d'emballage et nous collaborons avec d'autres employés sur les possibilités de prendre une retraite anticipée. Ces mesures de réduction des coûts étaient nécessaires pour améliorer l'efficacité opérationnelle de même que la compétitivité et la rentabilité de nos activités de fabrication d'enveloppes, » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant le BAIIA ajusté et le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Les hypothèses, les attentes et les estimations sont abordées tout au long de notre rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendements futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : les cycles économiques, les fonds disponibles, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la fluctuation des taux de change, l'augmentation du coût des matières premières, les risques de crédit liés aux créances clients, l'augmentation de la capitalisation des régimes de retraite de la Société, les défaillances des services postaux, la fluctuation des taux d'intérêt et les risques éventuels de litige. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2017, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex exploite 12 installations réparties dans sept provinces au Canada ainsi que trois installations aux États-Unis, et emploie environ 830 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

