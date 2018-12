Doramy Ehling nommée chef de la direction de la Fondation Rick Hansen







VANCOUVER, C.-B., 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Rick Hansen (FRH) a annoncé aujourd'hui la nomination de Doramy Ehling au poste de chef de la direction. Mme Ehling a occupé le poste de directrice de l'exploitation de la Fondation au cours des 11 dernières années. Comme chef de la direction, elle fera avancer la vision de la FRH qu'est un monde inclusif et accessible où les personnes ayant un handicap vivent à leur plein potentiel.



Le fondateur et actuel directeur général, Rick Hansen, se hissera au rôle de fondateur. M. Hansen n'a pas l'intention de réduire le temps et l'énergie qu'il consacre à la FRH. En se hissant au rôle de fondateur, il passera la plupart de son temps là où il aura un impact optimal. Il s'agit entre autres de jouer un rôle clé de défenseur du changement, de tisser des relations externes et de continuer d'inspirer les auditoires et de susciter leur intérêt au moyen d'interventions publiques.

« J'ai demandé cette transition et je me réjouis énormément du soutien que m'ont apporté le conseil d'administration et l'équipe de direction. La Fondation a réalisé un progrès formidable au profit des personnes ayant un handicap depuis l'achèvement de la Tournée mondiale Rick Hansen il y a plus de 30 ans; il n'y a d'ailleurs personne de mieux placé que Doramy pour perpétuer cet héritage », souligne M. Hansen.

M. Hansen et Mme Ehling relèveront tous deux directement du conseil d'administration de la Fondation, dont fait partie Tamara Vrooman, présidente de la Fondation et chef de la direction de Vancity. « Doramy est une leader exceptionnelle qui a su exercer un impact réellement positif sur la Fondation et, au cours de sa carrière, sur les personnes ayant un handicap. Le conseil a confiance en la capacité que possède Doramy pour conduire la FRH vers l'atteinte de son objectif, qui consiste à continuer d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes ayant un handicap et à ainsi faire du Canada un pays entièrement accessible », explique Mme Vrooman. Le remaniement des responsabilités n'influera pas sur la façon dont la Fondation assure la prestation de ses programmes aux donateurs et au public.

Mme Ehling a appuyé l'élaboration de plusieurs innovations au sein de la FRH, dont l'Institut Rick Hansen (un réseau mondial de recherche translationnelle) et le Programme d'agrément et de certification en matière d'accessibilité de la Fondation Rich Hansen. Avant de se joindre à la Fondation, Mme Ehling a travaillé pendant plus de 27 ans dans le domaine du sport de haute performance au sein de nombreux organismes nationaux et multisports et auprès du gouvernement du Canada (Sport Canada), où elle a collaboré avec le Secrétariat fédéral des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.

« Vu l'adoption prochaine de nouvelles lois fédérales sur l'accessibilité et l'élargissement de notre Programme d'agrément et de certification en matière d'accessibilité à l'échelle nationale, nous continuons à faire de grands pas vers l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant un handicap », ajoute Mme Ehling. « Je me voue à la mission que s'est donnée notre Fondation et j'ai l'honneur d'aider à assurer la continuité de l'héritage de Rick. »

La nomination s'est concrétisée à la suite de la récente assemblée trimestrielle du conseil de la Fondation et entre en vigueur immédiatement.

