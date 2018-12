/R E P R I S E -- Avis aux médias - Nouveau complexe d'innovation et de commercialisation en sciences de la vie et technologies de la santé/







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales, ainsi qu'Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, invitent les représentants des médias à une conférence de presse portant sur un investissement majeur pour la mise en oeuvre d'un nouveau complexe d'innovation et de commercialisation (CIC) en sciences de la vie et technologies de la santé.

Pour l'occasion, les élus seront accompagnés par M. Donald Olds, président et chef de la direction de l'Institut Néomed, et par M. Pierre-Yves Desbiens, chef des opérations de l'Institut Néomed.

HORAIRE :



DATE : Le vendredi 7 décembre 2018



HEURE : 10 h 30



LIEU : Salon Maisonneuve, hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal

