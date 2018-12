/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence des premiers ministres du Canada et des provinces : Un convoi de tracteurs pour rappeler à Justin Trudeau son engagement de compenser les producteurs de lait/







LONGUEUIL, QC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Un convoi de tracteurs quittera les bureaux de l'UPA vendredi à Longueuil et traversera le pont Jacques-Cartier pour se rendre à l'hôtel Marriott Château Champlain à Montréal, où se tient la rencontre des premiers ministres du Canada et des provinces. L'arrivée du convoi sera suivie d'un point de presse du président de l'UPA, Marcel Groleau, du président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre et du président des Producteurs de lait du Canada, Pierre Lampron. Ils seront accompagnés des 14 présidents régionaux des Producteurs de lait du Québec. Les représentants du secteur laitier rappelleront au premier ministre canadien, Justin Trudeau, son engagement d'indemniser les producteurs de lait pour les dommages qu'engendreront les récents accords commerciaux à leur secteur.

Quoi : Convoi de tracteurs et point de presse de Marcel Groleau, président de l'UPA, de Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec et de Pierre Lampron, président des Producteurs de lait du Canada

Où et

quand : Le vendredi 7 décembre 2018





· Vers 10 h : Départ du convoi du siège social de l'UPA

· Vers 10 h 15 : Traversée du convoi sur le Pont Jacques-Cartier

· Vers 11 h 10 : Arrivée devant le Marriott Château Champlain





1050, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal





(Québec) H3B 4C9

· Vers 11 h 15 : Début du point de presse devant le Marriott





Château Champlain (côté nord de la rue de la Gauchetière)

· Vers 11 h 45 : Fin du point de presse et départ du convoi

Rappelons qu'incluant la conclusion de l'Accord économique et commercial global avec l'Union européenne (AECG) en octobre 2013, le Canada a conclu trois accords commerciaux sur le dos des producteurs de lait canadiens. En effet, à l'AECG se sont ajoutés le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en janvier 2018 et, maintenant, l'AEUMC. Au total, c'est l'équivalent de 8,4 % de la production et de la transformation laitière canadienne qui a été concédé par le Canada. Seulement en termes d'accès au marché, les concessions de ces trois accords représentent des pertes de ventes de lait de 450 millions par année, soit environ 41 000 $ par ferme. À ces pertes s'ajouteront des pertes pouvant varier entre 50 et 350 millions de dollars, en raison de la surtaxe à l'exportation qui affecte notre capacité à exporter de la poudre de lait écrémé.

