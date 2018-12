Promouvoir la science et l'innovation au Canada







Le gouvernement du Canada met de petites entreprises canadiennes au défi d'innover

OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient les acteurs de l'innovation au pays, y compris les petites et moyennes entreprises. Grâce au programme Solutions innovatrices Canada, doté d'une enveloppe de plus de 100 millions de dollars par année sur cinq ans, les ministères et organismes fédéraux participants peuvent désormais mettre les PME canadiennes au défi de concevoir des produits, des solutions ou des services novateurs pour surmonter des problèmes dans leur domaine d'activité. Ainsi, en plus de contribuer à l'innovation canadienne, les entreprises qui relèveront ces défis pourront se développer.

En décembre 2017, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a donc lancé un défi en impression 3D et en fabrication additive en vue de trouver de nouvelles solutions à ses besoins en recherche?développement et de contribuer à la recherche dans ce domaine. Il cherchait par le fait même à soutenir le développement de ce secteur de l'industrie canadienne.

Le CNRC est aujourd'hui heureux d'annoncer qu'il a attribué trois marchés d'une valeur globale de 435?041 $ en réponse à ce défi. Il s'agit des tout premiers marchés établis dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada. Les entreprises retenues sont les suivantes :

Au cours des 6 prochains mois, ces entreprises devront soumettre une validation de principe pour la solution qu'elles proposent. Si le principe est validé, elles pourront passer à la phase suivante du programme et recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour concevoir un prototype fonctionnel.

Le CNRC est l'un des principaux organes de financement du programme Solutions innovatrices Canada, qui constitue un volet central du Plan pour l'innovation et les compétences annoncé dans le budget de 2017 et de l'engagement du gouvernement à créer de meilleurs emplois et à favoriser la croissance de la classe moyenne.

En bref

Le financement du programme Solutions innovatrices Canada sera assuré par 20 ministères et organismes fédéraux. Chacun réservera une partie de son budget, soit l'équivalent de 1 % de ses dépenses combinées au titre des approvisionnements et de la R-D interne en 2015-2016, pour financer cette initiative. L'enveloppe totale représente plus de 100 millions de dollars par année sur cinq ans.

Solutions innovatrices Canada encourage la participation d'entreprises dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres des minorités visibles, ou appartenant à ces groupes sous-représentés, en les ciblant directement dans ses plans et activités de rayonnement.

encourage la participation d'entreprises dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres des minorités visibles, ou appartenant à ces groupes sous-représentés, en les ciblant directement dans ses plans et activités de rayonnement. En partenariat avec le secrétariat de Solutions innovatrices Canada , le Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC (PARI CNRC) évaluera les propositions reçues pour aider les ministères et organismes durant le processus de décision au début et à la fin des étapes de la validation de principe et du développement des prototypes.

Principale organisation de recherche du gouvernement du Canada , le Conseil national de recherches du Canada est un pivot du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement pris par le gouvernement dans le budget de 2018 d'aider les chercheurs du Canada à bâtir une économie plus novatrice .

Citations

«?L'annonce d'aujourd'hui confirme les vastes efforts déployés par le gouvernement pour aider les entreprises canadiennes à se développer, à prospérer et à créer des emplois pour la classe moyenne. Nous sommes fiers de contribuer aux défis lancés dans le cadre du programme et de fournir l'appui du PARI CNRC pour l'évaluation des propositions.?»

- Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

«?Par l'entremise de Solutions innovatrices Canada, notre gouvernement tire parti de son énorme pouvoir d'achat pour veiller à ce que les petites entreprises canadiennes puissent croître et innover. Nous nous tournons vers les Canadiens pour obtenir leurs meilleures idées afin de résoudre les problèmes de l'État. Qu'il s'agisse de trouver des moyens d'extraire les déchets de plastique de nos plans d'eau ou d'améliorer la connectivité sans fil dans les véhicules branchés, nous investissons dans des solutions canadiennes.?»

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

«?Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie et elles emploient plus de 8 millions de Canadiens travailleurs. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à aider les petites entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme fantastique qui utilise les marchés publics pour aider les petites entreprises à innover et à commercialiser leurs innovations. Félicitations à ces entreprises. J'ai hâte de voir leurs solutions novatrices.?»

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

