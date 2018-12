L'Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS) dévoile une multitude d'initiatives qui généreront un impact significatif pour l'ensemble de l'industrie







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À l'aube de son 50e anniversaire, l'Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS) devient A3 Québec et annonce la tenue d'une nouvelle cérémonie annuelle, les Prix de l'industrie.

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

L'équipe d'A3 Québec a confié le mandat à l'agence Ogilvy Montréal de développer sa nouvelle identité. « Cette nouvelle image de marque vise à exprimer le dynamisme d'une industrie qui affiche une croissance constante, notamment avec l'arrivée de générations de professionnels enthousiastes, dotés de visions et d'ambitions qui font le pont entre les acquis du passé et un futur déjà fort prometteur », a souligné Catherine Lessard, directrice générale d'A3 Québec.

A3 Québec fait référence aux trois grands A de « Association », « Agences » et « Alcool ». Le chiffre 3 évoque aussi les trois grands piliers sur lesquelles se déploient les actions de l'association, soit les producteurs, les agents et les consommateurs. Finalement, on peut aussi lire « À trois » pour souligner les valeurs de l'association, soit la collaboration, le travail d'équipe, la recherche de consensus et d'équilibre.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS ANNUEL

Les Prix de l'industrie récompenseront chaque année les bons coups de professionnels ou d'entreprises qui ont fait rayonner la commercialisation des vins, bières et spiritueux au Québec. Cet événement annuel se veut convivial et festif, prétexte à célébrer une industrie qui valorise le plaisir de la découverte et du partage. Les prix remis mettront en lumière l'esprit d'innovation et la créativité de l'industrie, que ce soit en matière de mise en marché, de rayonnement, de service à la clientèle ou de responsabilité sociale. « Les Prix de l'industrie deviendront la référence au Québec pour souligner et reconnaître l'expertise et le talent exceptionnel de personnes et d'entreprises qui inspirent, mobilisent et nous amènent plus loin », de dire Christine Fréchette, VP Stratégie du conseil d'administration d'A3 Québec.

ALAIN BRUNET, PREMIER RÉCIPIENDAIRE DES PRIX DE L'INDUSTRIE

Aujourd'hui, en présence des membres d'A3 Québec, le premier Prix de l'industrie a été remis à Alain Brunet pour souligner sa contribution exceptionnelle à la découverte, au rayonnement et à la croissance de l'industrie du vin, de la bière et des spiritueux au Québec.

« Alain Brunet incarne l'accélération marquée, ces récentes années, d'une approche moderne et cohérente, contribuant au développement d'une industrie plus florissante et diversifiée que jamais. Ses actions et son engagement témoignent d'une remarquable volonté de la SAQ de fédérer, du producteur au consommateur, une communauté de personnes curieuses et passionnées », d'exprimer Roch Bissonnette, président du conseil d'administration d'A3 Québec.

Le premier lauréat des Prix de l'industrie a souligné : « Si j'ai pu contribuer à la vitalité et au rayonnement de cette formidable industrie, je peux sans doute dire mission accomplie. Chose certaine, seuls le travail d'équipe, l'esprit et la volonté de partenariat, comme c'est le cas avec la SAQ et des partenaires comme A3 Québec, m'ont permis de faire mieux, d'aller plus loin, plus rapidement. » Rappelons qu'Alain Brunet est président et chef de la direction sortant de la SAQ, fonction qu'il a occupée au cours des cinq dernières années. Durant son parcours de 37 ans à la SAQ, il a gravi tous les échelons, de commis stagiaire à chef de la direction.

À propos d'A3 Québec

Fondée en 1969, A3 Québec regroupe 85 membres, dont 65 agences de vins, bières et spiritueux, qui totalisent plus de 95 % des ventes à la SAQ. OEuvrant au nom des producteurs, ces agences veillent à développer le marché des vins, bières et spiritueux au Québec. A3 Québec organise annuellement La Grande Dégustation de Montréal, le plus grand événement vinicole de l'Est du Canada.

