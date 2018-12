Projet pilote des taxis de Québec - À toute allure pour UBER, au ralenti pour les taxis







QUÉBEC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Mercier et responsable solidaire en matière de transition économique et écologique, Ruba Ghazal, presse François Bonnardel, ministre des Transports, à reconduire le projet pilote qui fusionne virtuellement les agglomérations urbaines de taxi à Québec sous l'application Taxi Coop.

« Dès son entrée au pouvoir, la CAQ s'est empressée à reconduire le projet pilote contesté d'UBER, alors que les taxis de Québec sont toujours dans l'incertitude. Inquiétant de voir que M. Bonnardel démontre moins d'empressement à permettre aux chauffeurs légitimes d'avoir un outil qui leur permet un tant soit peu de résister à la concurrence déloyale d'une multinationale », souligne Ruba Ghazal.

À noter que l'application Taxi Coop permet aux utilisateurs de se prononcer et 75% des 15 000 utilisateurs mensuels demandent une intervention rapide au ministre des Transports indique le Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ). Le ministre doit se prononcer rapidement avant le 11 décembre pour éviter un bris de service.

« Le Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec et les utilisateurs de l'application sont impatients. Le projet pilote est un succès! Il n'y a aucune raison de laisser expirer une solution qui fonctionne et qui satisfait l'ensemble des acteurs », défend la responsable solidaire en matière de transition économique et écologique.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

