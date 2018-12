/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une conférence de Bill Morneau au CPQ : le point sur l'économie canadienne et l'énoncé économique/







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) invite les représentants des médias à assister à la seule tribune publique québécoise du ministre des Finances du Canada, l'honorable Bill Morneau, dans le cadre de sa tournée pancanadienne. Lors de ce petit déjeuner, le ministre fera le point sur la situation économique actuelle du pays, quelques jours après le dépôt de la mise à jour économique fédérale.

Déroulement de l'événement :

Présentation de Yves-Thomas Dorval , président-directeur général du CPQ

, président-directeur général du CPQ Allocution de l'honorable Bill Morneau

Discussion et échanges avec Sévrine Labelle , présidente-directrice générale de Femmessor

Aide-mémoire :

Quoi : Une conférence de Bill Morneau au CPQ : le point sur l'économie canadienne et l'énoncé économique

Où : Sheraton Montréal, salle de bal, 1201 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Quand : vendredi 7 décembre 2018, de 8 h à 9 h (accueil 7 h 30).

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :