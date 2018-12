Plus de 16 millions de membres PC Optimum peuvent maintenant profiter du programme d'abonnement exclusif Adeptes PC de Loblaw







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limité (TSX : « Loblaw ») a ouvert le service d'abonnement Adeptes PCM aux 16 millions de membres du programme de fidélisation PC Optimum. Le programme a originalement été lancé l'année dernière sous forme de projet pilote en offrant des récompenses et des avantages de commerce électronique exclusifs aux membres PC Optimum sélectionnés également titulaires d'une carte Mastercard Services financiers PC. Moyennant des frais annuels ou mensuels, les membres recevaient des récompenses importantes sur les meilleures marques au Canada et sur des produits répondant aux besoins des familles, ainsi que la livraison et le ramassage gratuits sur la plupart des sites de commerce en ligne et des magasins de Loblaw à travers le pays.

« Ce qui a débuté comme un projet pilote a rapidement pris de l'expansion, attirant plus d'abonnés que nous l'avons imaginé, et créant ainsi une longue liste d'attente. Aujourd'hui, l'attente est terminée et nous lançons l'invitation à tous nos clients à travers le pays, explique Sarah Davis, présidente, Les Compagnies Loblaw Limitée. Nous avons regroupé une combinaison des produits favoris au pays et du réseau de commerce électronique le plus complet pour les familles qui veulent non seulement une valeur exceptionnelle mais aussi de la commodité. »

Avec un abonnement annuel de 99 $, les membres Adeptes PCMD ont accès à des offres exclusives de commodité et de grande valeur pour plusieurs marques de Loblaw, dans 2 500 magasins et sur le réseau de commerce électronique, incluant plus de 600 sites de ramassage PC Express :

Ramassage d'épicerie PC Express gratuit avec commande en ligne (d'une valeur allant jusqu'à 260 $ par an pour un magasinage hebdomadaire).

La livraison gratuite sur www.pharmaprix.ca et joefresh.com (d'une valeur allant jusqu'à 92 $ par an pour un acheteur mensuel).

Une remise supplémentaire de 20 % en points PC Optimum sur toutes les marques de couches pour bébé et de lait maternisé dans les magasins participants.

sur tous les achats de produits PC Biologique, de produits PC Collection noire, de produits Joe Fresh, y compris ceux sur joefresh.com*, et de produits de beauté de luxe achetés en ligne à pharmaprix.ca. Une boîte surprise incluant plusieurs de nos produits préférés de la marque le Choix du Président livrée à la maison.

Un crédit de voyage de 99 $ par année sur les réservations de voyage PC admissibles.

« Ce lancement est une occasion importante pour nos clients les plus fidèles, puisque plus ils utilisent leur abonnement, plus ils épargnent et accumulent de récompenses, explique Mme Davis. Les points de fidélisation PC Optimum se retrouvent déjà dans le portefeuille de 16 millions de Canadiens, et c'est une nouvelle occasion pour les membres qui veulent faire passer leurs avantages de fidélité à un niveau supérieur. »

Au cours de la dernière année, les premiers membres Adeptes PCMD ont en moyenne reçu des avantages d'une valeur représentant plus du double des coûts de l'abonnement, et certains ont accumulé plusieurs fois ce coût. L'entreprise a utilisé les commentaires des membres initiaux pour faire évoluer les offres du programme et personnaliser ses récompenses et s'attend à ce que le programme continue d'évoluer et de grandir.

*Des périodes d'interdiction peuvent s'appliquer.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à profiter pleinement de la vie, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être de l'ensemble des consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

