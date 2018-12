Les travaux des plus grandes start-up européennes du secteur de la santé spécialisées en biotechnologie, technologie médicale et santé numérique récompensés et reconnus lors de l'EIT Health Summit







Pologne, December 7, 2018

Un traitement contre la maladie de Parkinson, un dispositif sans contact pour le diagnostic à domicile de l'apnée du sommeil et un dispositif permettant d'améliorer le tri des cellules en suspension figurent parmi les travaux des meilleures start-ups européennes de la santé récompensés et reconnus lors de l'EIT Health Summit, qui s'est tenu les 4 et 5 décembre à ?ód?, en Pologne. Le prix du public a été attribué à un traitement sans antibiotiques d'infections vaginales courantes.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/794875/EIT_Health.jpg )

Les lauréats de la European Health Catapult Business Plan Competition - pour les catégories biotechnologie, technologie médicale et santé numérique - ont été choisis parmi 22 finalistes par un jury de professionnels. Outre une récompense de 20 000 euros, les trois premiers de chaque catégorie jouissent de la reconnaissance et des contacts de la communauté EIT Health susceptibles de leur apporter un soutien et des investissements supplémentaires.

SyNoesis, start-up lauréate dans la catégorie biotechnologie, a mis au point un nouveau traitement breveté contre la maladie de Parkinson. Sleepiz produit un appareil sans fil qui mesure les signes vitaux sans toucher le patient et permet ainsi un diagnostic à domicile sans contact de l'apnée du sommeil. Aenitis développe des dispositifs médicaux brevetés pour le tri continu, sans contact et sans pression de cellules en suspension.

« La technologie numérique et la médecine personnalisée placeront le patient au centre du système de santé. Il s'agit d'un objectif qu'EIT Health s'efforce de promouvoir. », a déclaré Jan-Philipp Beck, PDG d'EIT Health, lors de l'évaluation des lauréats.

En savoir plus sur l'ensemble des lauréats.

L'EIT Health Summit est une réunion annuelle d'experts en innovation dans les secteurs de la médecine et de la santé. Plus de 400 participants - des représentants des partenaires d'EIT Health issus des domaines clés de la santé, tels que l'industrie pharmaceutique, le secteur médical, les payeurs, les instituts de recherche et les universités - ont participé au sommet de cette année, organisé par l'Université de médecine de ?ód? et l'EIT Health InnoStars. Ils ont discuté des innovations en matière de santé avec les principaux décideurs de la Commission européenne, des gouvernements nationaux et municipaux, des organisations mondiales, des entrepreneurs et des start-ups.

EIT Health est une organisation soutenue par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT, un organe de l'Union européenne) et constitue l'une des plus grandes initiatives du domaine de la santé dans le monde. Il s'agit d'un réseau d'innovateurs de premier plan en matière de santé collaborant au-delà des frontières dans le but de proposer de nouvelles solutions permettant aux citoyens européens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

http://www.summit.eithealth.eu

http://www.eithealth.eu

