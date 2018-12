Canopy Growth fait l'acquisition de Storz & Bickel







La transaction permet de réunir le chef de file technologique en matière de vaporisateurs et le chef de file mondial dans le domaine du cannabis.

La transaction vient accroître les capacités de Canopy Growth en matière de conception d'appareils.

SMITHS FALLS, ON, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX:WEED, NYSE:CGC) (la « Société » ou « Canopy Growth ») vient de finaliser une transaction en espèces pour faire l'acquisition de l'entreprise Storz & Bickel GmbH & Co. KG, de ses entités connexes et de son PI (collectivement, « Storz & Bickel » ou « S&B ») pour la somme d'environ 145 millions ?. Forte d'une expertise de 22 ans en matière de percées technologiques, Storz & Bickel est largement reconnue comme la chef de file mondiale pour ce qui est de la conception et de la fabrication de vaporisateurs.

Basée à Tuttlingen, en Allemagne, Storz & Bickel conçoit et fabrique des vaporisateurs dûment certifiés pour un usage médical, notamment les modèles Volcano® Medic et Mighty® Medic. Depuis deux décennies, Storz & Bickel travaille sur l'automatisation et l'homologation internationale de son usine, obtenant la certification ISO 13485 en 2009. Elle exporte ses appareils vers 50 marchés aux quatre coins du globe.

Les fondateurs éponymes de Storz & Bickel, Markus Storz et Jürgen Bickel, demeureront au sein de l'organisation et poursuivront leur travail de développement commercial, de concert avec la direction de Canopy Growth.

« Le fait de se joindre à Canopy permettra à S&B de franchir le prochain échelon majeur dans son évolution. L'accès au vaste portefeuille de tests en laboratoire ainsi qu'au savoir médical et pharmaceutique de Canopy Growth ouvre un champ de possibilités entièrement nouveau pour le développement de produits, a affirmé Jürgen Bickel, président-directeur général de Storz & Bickel. Je suis impatient de m'impliquer personnellement dans ce développement, au sein de la haute direction. D'une part pour assurer la continuité des opérations, et d'autre part pour accélérer notre évolution en compagnie de l'équipe de Canopy et mener l'entreprise vers des sommets inégalés. »

« Cette acquisition de l'une des entreprises les plus reconnues en matière de technologie dans l'industrie marque une étape clé pour nous, souligne Bruce Linton, président et cochef de la direction de Canopy Growth. Cette entreprise est en bonne position pour la prochaine génération de produits de cannabis réglementés par le gouvernement fédéral au Canada, qui ira au-delà des fleurs séchées et des huiles comestibles. En réunissant le portefeuille de propriété intellectuelle (PI) de Storz & Bickel, les compétences de son équipe de direction et les concepts existants chez Canopy - et en tenant compte du contexte décloisonné de R et D et autorisé en vertu des lois fédérales canadiennes - Canopy Growth peut envisager de prendre la tête de la catégorie lucrative des vaporisateurs ».

Storz & Bickel est une entreprise rentable de niveau mondial, reconnue pour la qualité de ses produits et connaissant une croissance constante de ses revenus. Son portefeuille de PI, comprenant 17 brevets enregistrés, viendra consolider les activités de conception de vaporisateurs de Canopy Growth, dirigées par son directeur de la technologie, Peter Popplewell, docteur en conception de puce radiofréquence.

Faisant bon usage des talents issus de la célèbre filière technologique d'Ottawa, Canopy Growth a mandaté une équipe d'ingénieurs spécialisés en matériel et logiciels pour la conception d'une gamme évoluée de vaporisateurs.

« S&B a littéralement créé à elle seule le marché des vaporisateurs, a expliqué Peter Popplewell. Elle conçoit les produits les plus performants, les mieux construits et les plus reconnus dans ce segment. En exploitant leurs PI et en les combinant aux concepts hautement sophistiqués sur lesquels nous travaillons actuellement, nous serons en mesure de présenter des vaporisateurs qui feront figure de référence en matière de qualité, de fonctionnalité et de sécurité pour le consommateur. »

La certification ISO 13485 obtenue par Storz & Bickel indique que son installation a été examinée de près par des auditeurs externes et qu'elle respecte en tous points l'ensemble des exigences relatives à la fabrication d'appareils médicaux. Cette désignation normative de grande valeur permettra à Canopy Growth de devancer de plusieurs années ses concurrents sur le marché des vaporisateurs certifiés pour un usage médical. L'installation allemande a la capacité requise pour répondre à la demande croissante. Si on prend en considération la présence actuelle de Canopy Growth à l'échelle internationale et son accès à l'expertise de production de Storz & Bickel, la Société se retrouve dans une position de force pour prendre les commandes du segment des vaporisateurs.

En plus d'accroître l'influence de la Société sur le marché des vaporisateurs grâce à un savoir technologique avancé, le fait d'accueillir Storz & Bickel dans le giron de Canopy Growth vient également accroître son champ d'activité sur le territoire allemand. Outre son siège social européen à Francfort, Canopy Growth exploite aussi une installation certifiée BPF à St Leon-Rot. Celle-ci reçoit les importations de cannabis médicinal en provenance du Canada et procède aux activités d'emballage, d'étiquetage et de distribution en direction d'environ 2 000 pharmacies en Allemagne et dans d'autres pays européens.

Les réserves substantielles de liquidités de Canopy Growth constituent l'un de ses meilleurs atouts stratégiques. Les gestionnaires de la Société continueront de faire croître ce qui constitue la plateforme de production internationale la plus vaste et la plus avancée, avec des acquisitions stratégiques qui viennent alimenter son portefeuille de PI. Les filiales de Canopy Growth auront donc accès à de nouveaux marchés du fait d'une capacité d'approvisionnement toujours plus grande.

Durant le processus d'acquisition, Greenhill & Co. Canada Ltd. a agi à titre de conseiller financier auprès de Canopy Growth, et a fourni une attestation d'équité au conseil d'administration de Canopy.

Poussons vert l'avenir.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans douze pays sur cinq continents. Elle est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis. Par l'intermédiaire de sa division de recherche en propriété exclusive, Canopy Health Innovations, elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, la Société fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur, dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seed, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,3 millions de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.canopygrowth.com/fr/.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Parmi les exemples, on inclut des énoncés qui soulignent l'objectif d'« offrir sur le marché des nouveaux produits qui feront figure de référence en matière de qualité et de fonctionnalité ». Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de la Société à intégrer les PI de S&B au sein de ses propres activités et à offrir de nouveaux types de produits sur le marché, et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 28 juin 2017 qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

