VistaJet lance le premier programme international consacré au vin dans les airs

LONDRES, 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, première et seule compagnie d'aviation d'affaires mondiale, a annoncé aujourd'hui le lancement de The VistaJet Wine Program, l'expérience la plus approfondie et la plus enrichissante autour du vin, pensée pour améliorer l'exploration de l'univers viticole à bord de ses avions et dans différentes destinations à travers le monde.

Thomas Flohr, fondateur et Président de VistaJet, est un collectionneur passionné et un investisseur averti dans le vin, dont la cave ne compte pas moins de 3 000 bouteilles, avec une large place aux breuvages de Bourgogne. « Que l'on déguste un verre de vin en vol ou au restaurant, l'expérience devrait être identique. Pourtant, personne n'est jamais arrivé à proposer une telle expérience à l'échelle mondiale », a déclaré Thomas Flohr. « C'est pourquoi, afin d'offrir la même constance de service et de qualité à nos Membres, nous avons créé le premier programme mondial qui garantit à nos hôtes de déguster les meilleurs vins possibles en plein ciel, tout en répondant à leurs besoins dès qu'il s'agit de déguster, collectionner, découvrir et se forger une connaissance plus approfondie du vin ? à tout moment et en tout lieu ».

Le plaisir de la dégustation de vin revient, en grande partie, à en comprendre toutes les nuances. Cependant, l'altitude, la pression en cabine et la qualité de l'air en vol sont des éléments qui font que choisir un bon vin à boire en vol peut s'avérer délicat. Pendant l'élaboration de The VistaJet Wine Program, la société a convié certains des plus éminents experts en vin du monde, notamment de chez Marchesi Antinori, Rothschild (Lafite), Ca' del Bosco et Artemis Domaines, à embarquer à bord de plusieurs vols pour goûter, déguster et comparer différents vins du monde entier. En dégustant ces breuvages sur la terre ferme et dans les airs, ces experts ont réussi à mieux comprendre comment les mécanismes du goût et de l'odorat sont plus particulièrement affectés par l'atmosphère ambiante et comment ils interagissent dans une cabine pressurisée ; la réception des arômes par les capteurs nasaux est en effet limitée en raison de la basse pression de l'air en cabine qui s'accompagne d'un faible taux d'humidité ; les bulles présentes dans les vins pétillants, qui renferment jusqu'à trente fois plus d'arômes que le liquide, ont tendance à adhérer aux parois du verre et les saveurs de fruit diminuent tandis que l'amertume et le piquant restent quasiment inchangés.

Outre le bruit du palais, Charles Spence, professeur à l'université d'Oxford, a remarqué que le niveau de bruit de fond à bord des vols commerciaux impacte de manière défavorable la perception qu'a une personne des odeurs et des goûts. Dans un avion d'affaires, cependant, les conditions de confort du cadre familier d'une personne sont recréées avec plus de finesse et le bruit en cabine est inférieur de 35 décibels à celui perceptible à bord d'un vol commercial, ce qui minimise d'autant l'impact psychologique associé. Volant à 45 000 pieds, le Global 6000 de VistaJet affiche une pression atmosphérique équivalente à celle que l'on observe seulement à 4 500 pieds, ce qui rend nettement moins perceptibles bien des effets sensoriels du voyage en avion.

Les enseignements tirés de toutes ces expériences mémorables en vol en compagnie des plus grands châteaux, dont Clos de Tart et Château Smith Haut Lafitte, ont contribué à l'élaboration du The VistaJet Wine Program.

Parmi les éléments du The VistaJet Wine Program figurent :

Wine in the Sky Questionnaire

VistaJet a invité plusieurs oenophiles de renom, dont Sofia Coppola, Andrea Bocelli, Jeannie Cho Lee et Daniel Boulud, pour qu'ils apportent leur contribution au The Wine in the Sky Questionnaire, un recueil de recommandations à prendre en considération pour déguster, servir et transporter du vin lors de voyages autour du monde. Publié en collaboration avec les éditions Assouline, cet ouvrage dispense des conseils sur la façon de choisir les vins les plus appropriés en tenant compte des différents effets de l'avion et de l'altitude sur nos sens. The Wine in the Sky Questionnaire sera disponible en précommande à partir du 6 décembre sur Assouline.com et en librairies à la mi-décembre.

Signature Wine List

Compilée à partir de certains vignobles parmi les plus emblématiques du monde et sélectionnés en personne par Thomas Flohr, la Signature Wine List sera proposée à l'ensemble des passagers de VistaJet. Elle contiendra des vins qui tirent parti des effets de l'altitude pour se révéler au mieux de leurs qualités lorsqu'on les déguste en plein ciel. Cette liste compte quelques grands classiques tels les élégants Champagnes Ruinart connus pour leur pureté et leurs arômes ; les vins denses, moelleux et mûrs de Château Pape Clément, des Pessac-Léognan aux notes relevées de framboise et le chardonnay Gaja Rossj-Bass, au caractère précis et avec une bonne acidité, frais et persistant en bouche.

VistaJet Wine Club

Ajoutant un volet découverte à l'offre de grandes marques, le VistaJet Wine Club permettra aux Membres d'explorer le monde du vin avec 12 bouteilles soigneusement sélectionnées chaque année et la dégustation de deux d'entre elles tous les deux mois, choisis dans un éventail de producteurs et de cépages du monde entier. Pour accentuer l'expérience vécue, les hôtesses de cabine de VistaJet, formées au niveau 2 de l'école du vin WSET, pourront organiser des dégustations à l'aveugle afin d'apprécier les caractéristiques des divers cépages et consigner des notes sur des fiches de dégustation.

La liste complète sera dévoilée aux Membres du Programme VistaJet tout au long de l'année ; la première sélection de vins se composera des crus suivants : Corton-Charlemagne Grand Cru 2015 - Albert Bichot, infiniment délicat et pourtant complexe ; cuvée Annamaria Clementi 2009 de Ca' del Bosco avec son acidité marquée et son perlage ultrafin ; enfin, le corsé Solaia 2013 de Marchesi Antinori aux solides tannins bien formés.

Wine Tours

Par sa couverture mondiale, VistaJet offre un accès sur mesure et une introduction en personne auprès des plus grands vignerons et des meilleurs clubs de vins du monde par l'intermédiaire du Bureau du président de VistaJet. Grâce aux Wine Tours organisés dans le monde, les Membres peuvent également demander à faire des circuits autour du monde et des visites personnelles des plus beaux vignobles et des meilleures régions viticoles, et avoir accès à des enchères de ventes de vins et d'autres événements similaires en compagnie des plus grands négociants en vins et collectionneurs de grands crus.

Au programme des Wine Tours proposés par VistaJet, figure une expérience à vivre pendant trois jours organisée par Marchesi Antinori. Elle consiste à partager un dîner avec la famille au Palazzo Antinori, avec dégustation de vins tout droit sortis des collections privées, avant de faire une visite par hélicoptère des vignobles historiques cultivés en Toscane et en Ombrie, le temps d'un séjour dans la propriété familiale en véritable invité de marque.

World of Wine Concierge

Le World of Wine Concierge propose des conseils en matière de dégustation avant le vol mais aussi une fois à destination, pour aider les Membres à découvrir vins et vignobles de différentes régions où ils désirent se rendre. Le service de conciergerie peut également les assister lors de l'achat d'un millésime historique à l'occasion d'un anniversaire spécial, avec des recommandations personnalisées sur l'achat de vin en primeur ou dans le cadre d'enchères, ainsi qu'en s'occupant des modalités de transport des bouteilles dans de parfaites conditions de sécurité à travers le monde entier. Les Membres peuvent en outre solliciter les conseils d'un réseau international d'experts locaux basés en Amérique en Nord, en Europe et en Asie.

Information

Jennifer Farquhar | VistaJet | Tél. : +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie d'aviation mondiale. Sur sa flotte qui compte plus de 70 jets d'affaires aux couleurs argent et rouge, VistaJet a organisé des vols pour des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans 187 pays, couvrant 96 % du monde. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la société a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients ont accès à l'intégralité de la flotte en payant uniquement les heures pendant lesquelles ils volent, sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété de l'avion. Le service emblématique Program de VistaJet offre aux clients un abonnement sur mesure pour des heures de vol sur sa flotte mondiale de jets moyen-courriers et long-courriers, pour les faire voyager par avion, n'importe où et n'importe quand. Les clients peuvent également demander des vols exceptionnels en passant par Direct, première application de réservation de bout en bout du secteur ou en faisant appel à une équipe mondiale disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour de plus amples informations et nouvelles relatives à VistaJet, veuillez consulter vistajet.com

