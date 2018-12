Opération patrimoine Montréal - Dévoilement des lauréats des cinq Grands prix et du lieu coup de coeur 2018







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est ce soir à l'hôtel de ville qu'ont été dévoilés les lauréats de l'Opération patrimoine Montréal 2018, lors d'une cérémonie qui a récompensé six citoyens et organismes exemplaires en matière de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel. Cette activité de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, a également permis de dévoiler le coup de coeur des Montréalais et Montréalaises pour un lieu public.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et du design, de Robert Turgeon, directeur général d'Héritage Montréal, et de Peter Jacobs, président du Conseil du patrimoine de Montréal, et de plus d'une centaine d'invités.

« Je souhaite transmettre toutes mes félicitations aux lauréats pour leur prix amplement mérité. Ceux-ci ont su poser avec brio des gestes exemplaires de conservation et de mise en valeur dans un esprit de durabilité et de sensibilisation au patrimoine montréalais. C'est grâce notamment à leur engagement et leur savoir-faire que nous réussirons à faire de la conservation du patrimoine de notre ville une priorité pour tous », a déclaré Mme Christine Gosselin.

« À titre de partenaire principal du programme Opération patrimoine Montréal, né en 1992 d'une idée commune d'Héritage Montréal et de la Ville de Montréal pour reconnaître le rôle essentiel des citoyennes et des citoyens ainsi que des propriétaires dans la protection et la mise en valeur du patrimoine, nous sommes heureux de participer à cette cérémonie. Nous félicitons tous les lauréats ! », a souligné Robert Turgeon, directeur général d'Héritage Montréal.

Les projets méritants ont été sélectionnés par un jury présidé par M. Peter Jacobs à la suite d'un appel de candidatures lancé au printemps 2018 et qui a recueilli au total 24 propositions pour les cinq catégories suivantes : « Prendre soin », « Redonner vie », « Savoir-faire », « Faire connaître » et « Agir ensemble ».

« Je tiens à souligner la grande qualité de toutes les propositions reçues à la suite de l'appel de candidatures et à remercier toutes les personnes qui ont contribué de façon exemplaire à leur réalisation. Les Grands prix décernés ce soir soulignent la force de l'identité collective montréalaise et les façons de l'ancrer dans un présent bien vivant », a souligné de M. Jacobs.

Les lauréats

Le prix pour la catégorie « Prendre soin » a été remis à Robert Girard et Louise Brossoit, propriétaires de la propriété victorienne située au 3708-3710, avenue Laval, en raison notamment de sa restauration exemplaire qui redonne le prestige à cette résidence. Une mention a également été accordée à Josée Courcy, Marie-Pierre Péladeau et Mathieu Angers pour la préservation constante du 8423-8425, avenue De Chateaubriand.

La réhabilitation de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, réalisée par Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes, est le choix du jury pour la catégorie « Redonner vie ». Celui-ci souligne la grande qualité du projet de la Société de la Place des Arts qui permet de retrouver l'ambiance caractéristique d'origine de cette prestigieuse salle de spectacle, tout en l'actualisant pour satisfaire les attentes des nouvelles clientèles.

Dans la catégorie « Savoir-faire », Marie-France Kech s'est distinguée pour son travail en tant qu'artisane spécialisée en décoration et restauration de décors peints et dorés. Le jury salue l'éventail de ses techniques ainsi que ses pratiques rares et essentielles à la restauration du patrimoine.

Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, est la lauréate pour la catégorie « Faire connaître » pour son projet d'ouverture au public du site archéologique du Marché-Sainte-Anne-et-du-Parlement-du-Canada-Uni. Quelque 20 000 visiteurs ont visité les fouilles à l'été 2017. Cet exercice public a permis de promouvoir l'archéologie et l'histoire de Montréal.

Le collectif 7 à Nous a reçu le prix de la catégorie « Agir ensemble » pour la réalisation du projet Bâtiment 7, un ancien bâtiment du complexe des terrains du CN à Pointe-Saint-Charles, converti par et pour la communauté. Le jury salue l'importante mobilisation citoyenne pour un projet de conservation d'un bâtiment industriel et sa reconversion en un lieu signifiant pour une large communauté.

Lieu coup de coeur

Parmi les dix lieux que les arrondissements et villes de l'île de Montréal ont proposés pour le coup de coeur des Montréalais d'Opération patrimoine Montréal, le pavillon d'accueil du parcours Gouin a recueilli le plus grand nombre de votes. Cette halte d'architecture résolument contemporaine, située dans un site champêtre en bordure de la rivière des Prairies, accueillera les activités de la journée Patrimoine en fête, le 25 mai prochain.

Opération patrimoine Montréal

C'est en 2017 que la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, lançait l'Opération patrimoine Montréal, en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM), après 25 ans d'existence. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel comme les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes. Ce concours s'inscrit dans l'esprit du Plan d'action en patrimoine 2017-2022 et de la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Soulignons qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal.

De courtes vidéos présentant le travail des lauréats et les lieux primés sont disponibles sur le site Opération patrimoine .

