Congrès général 2018 de l'UPA : réflexion réussie sur l'agriculture et l'alimentation de demain

LONGUEUIL, QC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - « La 94e édition du Congrès général de l'Union nous a permis de réfléchir à l'agriculture et l'alimentation de demain. Il a aussi permis de réitérer que notre avenir alimentaire passe par le respect de notre agriculture et le soutien aux producteurs et à la consommation d'aliments d'ici », a déclaré le président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, au terme du Congrès général 2018 de l'organisation qui s'est tenu les mardi 4 et mercredi 5 décembre à Québec.

Sous le thème Nourrir en 2048, les quelque 600 participants se sont penchés sur cet enjeu majeur pour l'avenir du secteur agricole québécois. Dix-huit invités de renoms issus d'horizons variés ont permis d'alimenter cette réflexion par les présentations suivantes :

une grande conférence sous le thème de Un dialogue intergénérationnel sur le Québec de 2048;

quatre panels :

S'adapter aux changements environnementaux;



Innover et ajuster nos pratiques agricoles;



Suivre les tendances sociétales alimentaires;



Moderniser l'action collective.

« Dans un monde où tout change de plus en plus rapidement, quel avenir peut-on envisager pour un secteur qui conserve la même mission depuis toujours : celle de nourrir le monde? Cette question était au coeur de nos échanges tout au long du Congrès général », a continué M. Groleau.

Les participants ont eu l'occasion d'accueillir le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de La Prairie, Jean-Claude Poissant, et le président de la Fédération canadienne d'agriculture, Ron Bonnett. Ils ont également adopté quatre résolutions importantes pour l'avenir de l'agriculture québécoise :

Mise en place d'un régime de taxation foncière agricole et forestière équitable;

Accord économique et commercial global, Partenariat transpacifique global et progressiste et Accord États-Unis-Mexique-Canada : indemnisations et soutien au développement des secteurs touchés;

Guerres commerciales et ses impacts sur l'agriculture du Québec;

Un juste partage du revenu provenant du marché pour les producteurs agricoles et forestiers.

Famille agricole de l'année

En marge du Congrès général, la Fondation de la famille terrienne a remis à la famille Bourgeois-Préfontaine, de Saint-Ours, le titre de Famille agricole 2018. La famille de Solange Préfontaine et Marcel Bourgeois, de la région de la Montérégie, oeuvre en production d'oeufs de consommation, acéricole et de grains. La Ferme St-Ours, qui bénéficie d'un rayonnement tant local qu'international, est un modèle d'excellence dans le monde agricole. En constante croissance, elle demeure une entreprise à échelle familiale où les enfants, comme les employés, font partie de la réussite.

L'entrepreneuriat collectif au coeur du modèle agricole québécois

M. Robert Laplante, directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, ainsi que M. Renaud Sanscartier, expert agroalimentaire chez Coop Carbone, ont présenté leur étude sur l'entrepreneuriat collectif en agriculture. Leurs travaux ont permis d'évaluer qu'environ 60 % des activités de l'UPA et de ses groupes affiliés constituent une forme d'entrepreneuriat collectif appartenant à l'économie sociale. Intitulée L'entrepreneuriat collectif au coeur du modèle agricole québécois, l'analyse confirme toute l'importance du rôle social et collectif tout à fait unique de l'UPA dans le paysage syndical québécois.

