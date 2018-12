Les discussions avec Ville Mont-Royal concernant l'entente de services pour les résidants du secteur Glenmount se poursuivent







MONTRÉAL, le 6 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Madame Sue Montgomery, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) a rencontré ce matin monsieur Philippe Roy, maire de Ville Mont-Royal, afin de discuter du renouvellement d'une entente de services de longue date qui permettait aux résidants de CDN-NDG habitant le secteur Glenmount d'avoir accès aux activités et aux installations récréatives de Ville Mont-Royal.

Depuis de nombreuses années, l'arrondissement de CDN-NDG offre une rétribution annuelle approximative de 130 000 $ à la Ville Mont-Royal, afin que les 1 800 résidants du secteur Glenmount puissent accéder aux services de cette dernière, un montant que la mairesse Montgomery considère trop élevé.

« Bien que je comprenne les affinités des résidants du secteur Glenmount pour Ville Mont-Royal et leur proximité avec celle-ci, je dois m'assurer d'une équité pour l'ensemble des résidants de CDN-NDG. » souligne madame Montgomery, mairesse de CDN-NDG. « Je suis confiante que nous trouverons une solution qui conviendra à tous ».

Les discussions se poursuivront de bonne foi et dans l'espoir que les résidants du secteur Glenmount pourront s'inscrire aux activités du printemps, comme les résidants de la Ville de Mont-Royal. Les résidants de CDN-NDG qui souhaitent s'inscrire aux activités offertes par la Ville de Mont-Royal à la session de l'hiver 2019 peuvent toujours le faire, et ce, jusqu'au vendredi 7 décembre et sous réserve de places disponibles.

