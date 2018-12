Cogeco Communications annonce la décision de ne pas participer aux enchères de licences de spectre dans la bande 600 MHz







MONTRÉAL, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) («?Cogeco Communications?» ou la «?Société?») a confirmé aujourd'hui qu'elle a choisi de ne pas participer aux enchères de licences de spectre dans la bande 600 MHz qui auront lieu en 2019. La structure des enchères basée sur des zones géographiques étendues rend l'acquisition de telles licences de spectre non rentable pour l'entreprise. Cette décision est conforme à l'engagement continu de la Société de chercher des occasions d'entrer dans le marché des services sans fil de manière disciplinée et réfléchie.



«?Nous poursuivons de façon active et stratégique nos efforts dans la recherche d'occasions d'affaires pour pénétrer le marché du sans-fil dans le but d'offrir un service complémentaire à nos clients et de faire croître notre entreprise?», a dit Luc Noiseux, premier vice-président et chef de la technologique et de la stratégie chez Cogeco Communications. «?À la suite de l'acquisition de licences de spectre plus tôt cette année, nous maintenons notre engagement à explorer différents modèles d'affaires nous permettant de lancer un service sans fil profitable. ?»

La Société croit également que l'environnement réglementaire devrait créer des conditions où de nouveaux entrants comme Cogeco peuvent compétitionner avec succès et elle soutient les processus et consultations entamés par le gouvernement fédéral et les agences réglementaires.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband, dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

