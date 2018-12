Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 7 décembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 7 décembre, notamment dans le corridor de l'autoroute 20 et de la route 136, dans l'échangeur Turcot et sur le pont Honoré-Mercier.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le transport collectif.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal.

Changement de configuration de l'autoroute 15 dans le secteur Turcot

À noter qu'à compter de lundi matin, les usagers de la route circuleront sur la nouvelle autoroute 15 en direction sud dans l'échangeur Turcot. Au sud de l'échangeur, une circulation à contresens, sur les structures de l'autoroute 15 en direction nord, sera mise en place.

Ce changement de configuration entraînera les fermetures de l'entrée de l'avenue Girouard menant à l'autoroute 15 en direction sud, ainsi que de la sortie n° 62 -- Boul. De La Vérendrye/Av. de l'Église de l'autoroute 15 en direction sud jusqu'à la fin de l'année 2019.

Entraves durant la fin de semaine du 30 novembre

Autoroute 10 (Bonaventure)

Fermeture complète de l'autoroute 10 en direction est (vers le pont Champlain) entre la sortie n° 4 -- Aut. 15 nord (aut. Décarie), St-Jérôme et A-20 ouest, Toronto , aéroports P.-E.-Trudeau et Mirabel et l'île des Soeurs -- de vendredi 22 h à lundi 5 h

Autoroutes 10, 15 et 20 -- Pont Champlain

Fermeture de 2 voies sur 3 en direction de Montréal - de vendredi 23 h à samedi 9 h et de samedi 22 h à dimanche 10 h

Autoroutes 15, 20 et route 136 (autoroute 720) -- Échangeur Turcot

Fermeture de la route 136 (A-720)/autoroute 20 en direction ouest entre l'échangeur Turcot et la bretelle menant de la route 138 est (pont Honoré- Mercier ) à l'autoroute 20 en direction ouest - de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest -- de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h



Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction sud à l'autoroute 20 en direction ouest -- de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de nuit de l'autoroute 15 en direction sud entre la sortie n° 64 -- rue Sherbrooke /rue St-Jacques et l'entrée en provenance de l'avenue Girouard -- de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction sud à la route 136 en direction est (A-720) -- de vendredi 23 h 59 à samedi 7

Fermeture de l'autoroute 15 en direction sud entre l'échangeur Turcot et l'entrée en provenance de l'avenue Atwater -- de samedi 7 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est à l'autoroute 15 en direction sud -- de samedi 7 h à lundi 5



Fermeture de l'entrée de l'autoroute 15 en direction sud en provenance de l'avenue Girouard -- de samedi 7 h à la fin 2019



Fermeture de la sortie n° 62 -- Boul. De La Vérendrye/Av. de l'Église de l'autoroute 15 en direction sud -- de vendredi 23 h 59 à la fin 2019

Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 15 nord dans l'échangeur Turcot -- de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Autoroute 15

Fermeture de la sortie no 57-N -- Chemin de la Pointe-Nord de l'autoroute 15 en direction sud -- de vendredi 22 h à lundi 5 h



Le boulevard de l'Île-des-Soeurs dans le secteur de l'autoroute 15 sera fermé dans les deux directions selon le même horaire.

Autoroute 20 et route 138 -- Échangeur Saint-Pierre

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction ouest à la route 138 en direction ouest (vers pont Honoré- Mercier ) - de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Route 138 -- Pont Honoré-Mercier

Une voie ouverte par direction avec circulation à contresens sur la chaussée en direction de Montréal -- de vendredi 22 h à lundi 5 h

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du nouveau pont Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 16:43 et diffusé par :