Une nouvelle pièce biconcave en argent parmi les derniers produits lancés par la Monnaie royale canadienne en 2018







OTTAWA, Ontario, December 6, 2018 /PRNewswire/ --

Tous les dollars sont CAD.

La Monnaie royale canadienne est fière de lancer une pièce de 10 onces en argent qui atteint de nouveaux sommets en matière de conception. Résultat d'essais techniques de pointe effectués au laboratoire de Recherche-développement de la Monnaie, la pièce biconcave de 100 $ en argent fin 2019 - Nature indomptée : Ours brun fait 16 mm d'épaisseur à la tranche, mais seulement 4 mm au centre. Le motif au revers, oeuvre de l'artiste Denis Mayer Jr., représente, sur une surface hautement travaillée, un imposant ours brun dans son habitat naturel. L'observateur est plongé dans la scène par un effet immersif aussi présent à l'avers, qui est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

De plus, cette pièce exceptionnelle est assortie d'une capsule biconcave, qui permet aux collectionneurs d'admirer pleinement sa forme irrégulière et spectaculaire. Ce produit spécial, dont le tirage est limité à seulement 500 exemplaires dans le monde, est offert dès maintenant au prix de détail de 999,95 $ CA.

Ces pièces de collection seront aussi émises d'ici la fin de l'année :

la pièce de 100 $ en argent fin 2018 - Gardiens du Parlement : Le lion , qui pèse 10 onces et dont le motif conçu par Patrick Bélanger est rehaussé d'un placage d'or sélectif;

qui pèse 10 onces et dont le motif conçu par Patrick Bélanger est rehaussé d'un placage d'or sélectif; la pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Timbres historiques du Canada : Livraison exprès - Armoiries et drapeaux;

: Livraison exprès - Armoiries et drapeaux; la pièce de 30 $ en argent fin 2019 - L'art du Zentangle [ MD] : Mouflon d'Amérique , dont le motif est une oeuvre de Jori van der Linde ;

: Mouflon d'Amérique dont le motif est une oeuvre de ; les deux dernières pièces de 3 $ en argent fin 2018 de la série Les treize enseignements de Grand-mère Lune, conçue par Frank Polson : Lune du grand esprit et Lune du petit esprit ;

: Lune du grand esprit et Lune du petit esprit la pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Signes du zodiaque : Capricorne, première d'une nouvelle série sur le thème des 12 constellations du zodiaque, conçue par l'artiste Jori van der Linde et rehaussée de cristaux.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site web de la Monnaie. Vous trouverez aussi un aperçu de chacune ici.

Vous pouvez vous procurer ces articles directement auprès de la Monnaie royale canadienne en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en vous rendant en ligne au http://www.monnaie.ca. Ces pièces sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le http://www.monnaie.ca.

Alex Reeves

Conseiller principal

Communications externes

Monnaie royale canadienne

Tél.: +1-613-949-5777

reeves@monnaie.ca

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 16:41 et diffusé par :