DAVIDsTEA annonce sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2018







MONTRÉAL, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA) a annoncé aujourd'hui que ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2018 seront publiés après la clôture du marché le jeudi 13 décembre 2018. La Société tiendra une conférence téléphonique à 17 h 00 (heure de l'Est) le même jour pour discuter de ses résultats financiers.



Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Au téléphone : 1-866-521-4909 ou 647-427-2311



Sur le site Web : www.davidstea.com , dans la section « Investisseurs ».

Une rediffusion en ligne de la webémission sera publiée dans les deux heures qui suivent la fin de l'appel et sera disponible pendant une période de 30 jours.

À propos de DAVIDsTEA

DAVIDsTEA est un détaillant de thés spécialisés qui offre plus de 130 variétés de thés en vrac, de thés préemballés et de sachets de thé exclusifs, ainsi que des cadeaux, accessoires, aliments et boissons liés au thé, principalement par l'intermédiaire des boutiques DAVIDsTEA qu'elle exploite au Canada et aux États-Unis et dont le nombre s'élevait à 239 en date du 4 août 2018, ainsi que par l'intermédiaire de son site Web à l'adresse davidstea.com/ca_fr. Le siège social de la société est situé à Montréal, au Canada.

Personne-ressource pour les investisseurs :

MaisonBrison Communications

Pierre Boucher

514-731-0000, poste 237

investors@davidstea.com

Personne-ressource pour les médias :

Lyla Radmanovich

514-845-8763

media@rppelican.ca

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 16:40 et diffusé par :