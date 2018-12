Capital Nx Phase obtient une révocation totale de l'interdiction de transiger







QUÉBEC, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Capital Nx Phase inc. (la « Société ») annonce que le 5 décembre 2018, l'Autorité des marchés financiers, la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta et la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique ont accordé à la Société une levée totale de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs suivant la préparation, par la Société, et le dépôt des documents suivants sur SEDAR : les états financiers annuels audités pour les exercices terminés les 31 décembre 2015, 2016 et 2017, les états financiers trimestriels non-audités pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2018 et les rapports de gestion correspondants.



Dans le cadre de la demande de levée totale de l'interdiction d'opérations, la Société s'est également engagée à tenir une assemblée annuelle de ses actionnaires dans les trois prochains mois.

L'obtention de la levée de l'interdiction d'opérations permettra à la Société de poursuivre ses démarches afin de lever des capitaux en vue de conclure une entente avec une cible et d'effectuer le paiement de ses dettes, au moyen de paiements en espèces ou par l'émission d'actions.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour plus d'informations :

Jean St-Hilaire

Président et secrétaire

Téléphone : (418) 847-8062 poste # 222

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 16:00 et diffusé par :