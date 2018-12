Nomination de Monsieur Sylvain Caron à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé hier à la nomination de Monsieur Sylvain Caron, à compter du 6 décembre, à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal.

« Je suis très heureuse que le Conseil des ministres ait entériné la nomination de cet homme d'expérience, de terrain et d'une grande humanité. J'accorde toute ma confiance à M. Caron, et je n'ai aucun doute que son équipe et lui sauront mener à bien les différents chantiers qui les attendent. Je lui adresse toutes mes félicitations », a commenté la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à propos de celui qui sera assermenté le 12 décembre prochain.

L'Administration souhaite également remercier Monsieur Martin Prud'homme, directeur par intérim au cours de la dernière année, pour son service exemplaire au sein de l'administration provisoire du SPVM. Celui-ci s'est attaqué à la réorganisation du service en toute transparence et a su redonner un sentiment de fierté au corps policier.

« Je remercie chaleureusement Martin Prud'homme pour le travail considérable réalisé au cours des douze derniers mois. Monsieur Prud'homme a posé des bases solides pour la suite des choses au SPVM. Je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses », a conclu la mairesse.

