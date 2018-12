Intelligence artificielle - 60 M$ pour soutenir les activités de la supergrappe des chaînes d'approvisionnement intelligentes







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière totalisant 60 millions de dollars pour soutenir, au cours des cinq prochaines années, les activités de la supergrappe des chaînes d'approvisionnement intelligentes (SCALE AI), laquelle fait partie de l'Initiative des supergrappes d'innovation, mise en place par le gouvernement fédéral.

Cet investissement comprend une somme de 20 millions de dollars accordée à SCALE AI pour appuyer la réalisation, au Québec, de projets industriels visant à optimiser la gestion des chaînes d'approvisionnement par l'intelligence artificielle. D'autre part, il consiste en une contribution financière totalisant 40 millions de dollars attribuée à SCALE AI et à IVADO Labs, l'organisme en appui à la supergrappe d'innovation au Québec, pour soutenir leurs activités sur une période de cinq ans.

Soulignons également que SCALE AI pourra bénéficier d'un soutien additionnel provenant des programmes gouvernementaux visant notamment la formation de la main-d'oeuvre, ainsi que d'un investissement de près de 230 millions de dollars du gouvernement du Canada.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en marge de la Conférence multipartite du G7 sur l'intelligence artificielle, aux côtés du premier ministre du Canada.

Citation :

« C'est dans notre société ouverte et innovante, qui valorise la recherche et l'excellence, qu'un domaine de pointe comme l'intelligence artificielle peut aujourd'hui atteindre une étape critique de son évolution. Grâce à la mobilisation sans précédent d'un réseau de chercheurs et de partenaires et au soutien gouvernemental annoncé aujourd'hui, ce sont non seulement les chaînes d'approvisionnement qui seront transformées, mais également un nouveau chapitre de l'histoire économique du Québec qui pourrait être écrit. Nous sommes donc fiers de contribuer aux activités de la supergrappe des chaînes d'approvisionnement intelligentes, SCALE AI. Les avancées scientifiques et technologiques les plus récentes liées à l'intelligence artificielle pourront ainsi bénéficier directement à de nombreuses entreprises actives au sein de divers secteurs industriels, leur permettant de s'illustrer dès maintenant comme acteurs clés de l'économie de demain. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

SCALE AI regroupe plus de 110 entreprises, centres universitaires, associations professionnelles, incubateurs, institutions financières et partenaires internationaux.

Les activités complémentaires de SCALE AI et d'IVADO Labs permettront d'intégrer aux secteurs industriels, comme le commerce de détail, le manufacturier et le transport, de nouveaux produits, procédés et services liés aux chaînes d'approvisionnement intelligentes.

