Le gouvernement du Canada organise une table ronde des intervenants sur la chaîne d'approvisionnement des produits

OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable permettant d'acheminer les produits canadiens vers les marchés est essentiel au succès durable de l'économie canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont organisé une table ronde sur le transport des marchandises par voie ferroviaire, avec les producteurs, les expéditeurs, les compagnies de chemin de fer, les administrations portuaires et les provinces.

Les participants ont échangé sur le rendement de leurs chaînes d'approvisionnement et discuté des tendances du marché en ce qui concerne leurs produits. Ils ont également soulevé les problèmes actuels et à prévoir liés au réseau de transport ferroviaire et exploré des façons d'améliorer la fiabilité et l'efficience de la chaîne d'approvisionnement.

Voici certains des principaux sujets abordés :

le rendement de la chaîne d'approvisionnement du transport ferroviaire des marchandises;

l'évaluation de la capacité de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, entre autres les forces et les faiblesses, de même que les zones de congestion, en vue de remédier aux lacunes du réseau de transport et de faciliter la prise de décisions chez les différents partenaires de la chaîne d'approvisionnement;

l'importance de l'échange d'information et de la collaboration, en particulier dans le contexte des prévisions et de la planification, et de la définition de solutions possibles.

La Loi sur la modernisation des transports, qui est entrée en vigueur en mai, a créé les conditions voulues pour assurer l'équité, l'efficience, l'équilibre et la transparence du réseau de transport ferroviaire de marchandises. Cela comprend de nouvelles exigences obligeant les principales sociétés de transport ferroviaire de marchandises au Canada à soumettre chaque semaine des données précises sur leur service et leur rendement par l'entremise du Centre canadien de données sur les transports. La création d'un accès à ces nouvelles données améliorera la transparence de la chaîne d'approvisionnement et aidera les utilisateurs du réseau ferroviaire à cerner et à régler de façon proactive les problèmes de transport à l'avenir.

Le gouvernement du Canada mobilise activement les intervenants à mesure qu'il met en oeuvre la Loi sur la modernisation des transports et améliore le réseau de transport au Canada.

Citations

« Je suis encouragé par les discussions fructueuses qui ont eu lieu autour de la table aujourd'hui en ce qui concerne les façons viables de relever les défis communs en matière de déplacement des produits par train. Je me réjouis à l'idée de poursuivre la collaboration sur cette question importante. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Notre gouvernement est résolu à collaborer avec les chaînes d'approvisionnement de tout le Canada, y compris le réseau de transport ferroviaire, pour s'assurer que ce dernier facilite le transport efficient et fiable des marchandises, favorise le commerce, stimule notre économie et crée des emplois. Les efforts de collaboration et de planification dont j'ai été le témoin aujourd'hui sont encourageants. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles

« Les producteurs de grains canadiens doivent avoir l'assurance que le réseau de transport répondra à leurs besoins. Au moyen de la Loi sur la modernisation des transports, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour assurer le transport efficace du grain et d'autres marchandises dans les conditions météorologiques hivernales. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le transport est un élément important des échanges commerciaux du Canada avec d'autres pays. En 2016, le commerce international total s'est chiffré à plus d'un billion de dollars. Les États-Unis ont continué d'être le principal partenaire commercial du Canada , avec 673 milliards de dollars d'échanges commerciaux (395 milliards en exportations, 278 milliards en importations), ce qui représente 64 % du commerce total du Canada en 2016.

Lien connexe

