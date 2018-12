Rideau, Inc. reconnu comme l'un des meilleurs employeurs du Québec par Les Affaires







MONTRÉAL, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Rideau, Inc., chef de file en matière de reconnaissance des employés, s'est classé au 18e rang des 300 petites et moyennes entreprises de la liste annuelle des Affaires. Cette liste prestigieuse classe les entreprises en fonction du nombre de personnes qu'elles emploient et de leurs contributions à l'économie de la province de Québec. Il s'agit de la troisième apparition consécutive de Rideau sur la liste.

Fondé en 1928, Les Affaires est un pilier de la communauté des affaires au Québec et présente un contenu original conçu pour soutenir les grandes entreprises ainsi que les propriétaires de petites entreprises. « Nous sommes heureux d'être reconnus officiellement comme faisant partie des 20 meilleures petites et moyennes entreprises du Québec, déclare Peter W. Hart, président et chef de la direction de Rideau. Cela fait plus de 100 ans que Rideau est établi au Québec et nous sommes fiers d'avoir contribué à l'économie de la province en employant ses habitants et en soutenant les entreprises locales depuis plus d'un siècle ».

La liste des Affaires est déterminée par le nombre de salariés que chaque entreprise emploie dans la région de Québec. La liste met en valeur les entreprises qui emploient et travaillent avec les gens du Québec, contribuant ainsi à l'économie de la province. « Nous apprécions le fait d'être reconnu par Les Affaires de cette manière, parce que c'est avant tout l'impact que Rideau a eu sur la vie des gens au Québec qui est pris en compte, dit Jean Marcotte, responsable de l'analyse financière des entreprises et des fonds à Fondaction et qui siège au Conseil d'administration de Rideau. Rideau a fondamentalement toujours donné la priorité aux gens, et rien ne montre son engagement envers les gens du Québec comme le fait de rester un employeur constant et un soutien aux entreprises locales. »

Selon Emploi Québec, ce sont les petites et moyennes entreprises qui emploient le plus grand nombre de travailleurs au Québec. À mesure que la recherche des talents devient plus compétitive, la réputation de Rideau en tant que pilier de l'emploi au sein de la communauté est appréciée. « La course pour trouver les meilleurs talents demeure un défi de taille, mais nous nous sommes toujours engagés à maintenir autant d'emplois que possible au Québec, explique Jennifer Lumba, chef de la direction marketing de Rideau. Je travaille personnellement avec certains des gens les plus brillants du secteur, le vivier de talents étant très divers et multiforme au Québec. »

À propos des solutions de reconnaissance Rideau :

Rideau tire parti de plus de cent ans d'expérience dans le secteur de la reconnaissance pour redéfinir le visage du capital humain en proposant une véritable rentabilisation de la reconnaissance. Reposant sur une technologie d'avant-garde primée et validée par des années de recherche clinique et scientifique, sa nouvelle approche de la reconnaissance des employés transforme l'utilisation des données analytiques de la reconnaissance. Grâce à ses outils d'analyse exclusifs, Rideau peut cerner en temps réel des occasions d'améliorer la mobilisation et la rétention des employés, ainsi que la satisfaction de la clientèle, tout en déterminant de façon concrète et mesurable le rendement de l'investissement qui entraîne une réduction des coûts du programme.

