Fimbrion et GSK identifient un nouveau candidat au développement permettant d'éviter le recours aux antibiotiques pour le traitement des infections du tractus urinaire

SAINT LOUIS, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Fimbrion Therapeutics, Inc. a annoncé que, dans le cadre de recherches menées en commun avec GSK, ses chercheurs ont identifié un candidat au développement sous forme de petite molécule à administrer par voie orale pour le traitement et la prévention des infections du tractus urinaire. Fimbrion et l'équipe Discovery Partnerships with Academia (DPAc) de GSK ont commencé leurs activités de recherche en commun en juillet 2016.

Le candidat clinique nouvellement identifié est une petite molécule contenant du mannose qui cible la protéine adhésive FimH chez les bactéries. Ce nouveau médicament candidat représente une nouvelle stratégie de traitement des infections bactériennes qui consiste à empêcher les bactéries responsables des infections du tractus urinaire de se coller aux parois de la vessie, permettant ainsi à l'organisme d'éliminer naturellement l'infection. Étant donné que ce composé contenant du mannose ne tue pas les bactéries, il pourrait potentiellement traiter et prévenir les infections du tractus urinaire sans induire de résistance aux antibiotiques.

« Nous sommes très heureux d'être parvenus à cette étape décisive dans la sélection de candidats avec GSK », a déclaré le Dr Scott Hultgren, cofondateur et membre du conseil d'administration de Fimbrion. « Notre collaboration démontre que l'union fait la force face à la crise imminente de la résistance aux antibiotiques et que nous arrivons à de grands résultats en mettant en commun les connaissances scientifiques issues de la recherche universitaire, l'énergie d'une startup ainsi que l'expertise et les ressources d'un chef de file mondial du secteur de la santé dans le but de mettre au point un nouveau traitement antimicrobien. » Le Dr Hultgren est le chercheur principal dans cette collaboration avec GSK et il est membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis (National Academy of Sciences) et de l'Académie nationale de médecine des États-Unis (National Academy of Medicine).

Les bactéries à Gram négatif sont la principale cause des infections du tractus urinaire. Les options de traitement des infections du tractus urinaire et d'autres infections bactériennes à Gram négatif sont de plus en plus limitées en raison de l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. On dénombre plus de vingt millions d'infections du tractus urinaire chaque année aux États-Unis.

À propos de DPAC - Discovery Partnerships with Academia (DPAc) est une approche innovante de la découverte de médicaments. Il s'agit d'une unité de l'organisation de recherche et développement de GSK qui s'attache à créer des collaborations étroites avec des chercheurs universitaires de premier plan dans le but de développer de nouveaux médicaments qui bénéficieront réellement aux patients. L'idée consiste à mettre en commun la perspicacité et la créativité du monde universitaire et l'expertise en découverte de médicaments, les capacités et les ressources nécessaires à la fabrication d'un médicament.

À propos de Fimbrion Therapeutics, Inc. Fimbrion Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique basée à Saint Louis, dans le Missouri. Elle a été fondée en 2012 par Scott Hultgren, Ph.D., James Janetka, Ph.D. et Thomas Hooton, M.D., à partir de droits de propriété intellectuelle cédés sous licence par l'Université de Washington. La mission de Fimbrion est de découvrir, développer et commercialiser des médicaments antivirulence innovants permettant d'éviter le recours aux antimicrobiens pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses causées par des bactéries, y compris les souches résistantes aux médicaments. Fimbrion dispose d'un portefeuille actif de stratégies antimicrobiennes pour lutter contre les infections bactériennes. (www.fimbrion.com)

Les recherches Fimbrion mentionnées dans ce communiqué de presse ont été partiellement financées par l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) des Instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health, NIH), sous le numéro d'attribution R44AI106112. Le contenu n'engage que la responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement les vues officielles des Instituts nationaux de la santé.

