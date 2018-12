La SADC nomme un vice-président directeur, Assurance et Risque, et chef de la gestion du risque







OTTAWA, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) a le plaisir d'annoncer la nomination de Dean Cosman au poste de vice-président directeur, Assurance et Risque, et chef de la gestion du risque.



Ce nouveau poste rend compte des responsabilités accrues de M. Cosman, au-delà de l'assurance et de l'évaluation des risques, alors que la Société porte une attention croissante à la gestion du risque d'entreprise. La SADC saura profiter de l'expérience de M. Cosman sur la scène internationale et pourra affermir son leadership dans les domaines de l'assurance-dépôts et des règlements de faillite au sein de l'Association internationale des assureurs-dépôts (AIAD).

« Dean a su s'attirer le respect de ses pairs et possède une connaissance approfondie du secteur financier. Nous sommes ravis qu'il ait accepté ces nouvelles responsabilités », de dire Peter Routledge, président et premier dirigeant de la SADC.

M. Cosman a rejoint les rangs de la SADC en 1995. Il compte plus de 20 ans d'expérience dans des sociétés d'État, dernièrement au poste de premier vice-président, Assurance et Évaluation des risques. Il a récemment été nommé au conseil exécutif de l'AIAD et au poste de président du comité régional de l'AIAD pour l'Amérique du Nord.

La SADC est une société d'État fédérale établie en 1967 pour protéger les épargnes des Canadiens. En protégeant plus de 792 milliards de dollars en dépôts confiés à plus de 80 institutions membres, elle contribue à la stabilité du système financier. À titre d'autorité de règlement, elle est responsable de régler la faillite de ses institutions membres, les petites comme les grandes. Sont membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés de prêt et de fiducie ainsi que des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit qui acceptent des dépôts. La SADC finance ses activités avec les primes que lui versent ses institutions membres. Elle ne reçoit pas de fonds publics. Elle a déjà réglé la faillite de 43 institutions membres qui ont touché quelque deux millions de déposants. Aucun d'entre eux n'a perdu un seul de ses dépôts assurés par la SADC.

Renseignements:

Brad Evenson

Directeur, Communications et Affaires publiques

Tél.: 613-943-4395

Courriel: media@sadc.ca

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 14:05 et diffusé par :